Bloomberg – словацкие дальнобойщики перекрыли движение фур на границе с Украиной

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Вслед за польскими дальнобойщиками о блокаде движения коммерческих грузовиков через границу своей страны с Украиной объявил Союз автоперевозчиков Словакии, передаёт Bloomberg. Словацкие водители организовали блокаду единственного КПП для грузового автотранспорта и требуют восстановления прежнего порядка обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта.



AP

Союз автоперевозчиков Словакии начал блокаду единственного КПП для грузового автотранспорта на границе страны с Украиной, пишет Bloomberg. Активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами, не мешая транспорту с гуманитарной и иными видами помощи Украине. Они намерены пропускать через КПП не более четырёх коммерческих грузовиков в час.

По данным новостного агентства, активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами, но подчёркивают, что блокада не коснётся транспорта с гуманитарной и иными видами помощи Украине. Участники акции намерены пропускать через КПП не более четырёх коммерческих грузовиков в час. Обычно через пограничный переход еженедельно проезжает около 700 грузовиков.

Словацкие водители требуют, чтобы Европейский союз отменил решение об ослаблении правил лицензирования для украинских дальнобойщиков. В заявлении организации отмечается, что это решение Брюсселя оказало «разрушительное воздействие на словацкий транспортный рынок, на рынки других соседних государств, а также в странах по всему ЕС».

Представители организации также отметили, что блокада продлится до дальнейшего уведомления. Они надеются, что уже 4 декабря на встрече министров транспорта стран ЕС их требования будут удовлетворены.

Как напоминает Bloomberg, 6 ноября о блокаде трёх КПП на границе с Украиной объявили польские дальнобойщики. В результате движение было перенаправлено к словацкому контрольно-пропускному пункту «Вышне-Немецке». По данным правоохранительных сил Словакии, очередь из грузовиков там растянулись на 20 км, а время ожидания достигло пяти дней.