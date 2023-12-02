Мнение: Аурус собирают в Дубае, иранские автомобили в России и локализация подшипников

1. Российский автопром шагает по планете. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», пишет (ссылка):



Путин не любит показуху. Помните, когда-то он ездил на мерседесе, и многие его ругали за это, мол, непатриотично? Но он категорически отказывался делать автомобиль только для себя, считая, что это не патриотизм, а показуха. Аурус изначально разрабатывался с условием, что это будет коммерческий проект, а президентской эта машина должна была стать лишь по совместительству. И вот взят очередной рубеж. Отечественные автомобили начали собирать за рубежом. Стартовала сборка Aurus на производственной площадке в Дубае. Первой моделью стал седан Aurus Senat, в дальнейшем будет налажен выпуск внедорожника Komendant.

Планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus для покупателей в ОАЭ.

То что Ближний Восток и Северная Африка будут основным экспортным направлением поставок автомобилей Aurus говорилось давно. Я бы только не ограничивался бы аурусом, там вполне могут пользоваться спросом и другие наши автомобили.

Насколько я вижу, цены на аурусы начинаются от 40 млн рублей. Мне кажется, неплохой способ продемонстрировать публике, что ты очень обеспеченный человек.

2. Для тех, у кого не хватает денег на аурус, есть другие варианты. Например, любители иномарок могут посмотреть в сторону китайских и иранских авто (ссылка):



Сравнивать китайские и иранские автомобили в корне неверно, так как они относятся к разным ценовым категориям, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. <…>

По словам эксперта, самый дешевый автомобиль из Ирана обойдется покупателю в 1,6-1,7 миллиона рублей, а с программой трейд-ин примерно в 1,3 миллиона. Он отметил, что на данный момент за эту же стоимость можно приобрести модели АвтоВАЗа. В то время, как ценник самого доступного китайского авто — Changan Alsvin — начинается от 1,4 миллиона рублей.

Интересно, как у иранцев обстоят дела с обслуживанием. Китайские инженеры склонны к некоторой взбалмошности: проездив на китайской машине 5 лет, вы можете обнаружить, что запчасти на неё найти очень непросто, так как конструкция много раз поменялась, а про стандартизацию никто даже и думал. Как итог, приходится или сдавать машину в утиль, чтобы купить новую, или проявлять креативность, устанавливая на неё запчасти от волги.

Вообще, я полагаю, зелёные бесы больше помогли бы природе, если бы лоббировали не разбавление бензина мочевиной, а стандартизацию всего, что только можно: вот чтобы автокомпоненты, типа бачка омывателя или колёсных дисков, имели на всех машинах стандартные посадочные места. Жаль, что китайскому автопрому такая концепция не близка.

3. Недавно читатели удивлялись скромным размерам нового современного подшипникового завода: предполагали даже, будто там на подшипники только «клеят шильдики». Нет, производство полного цикла. Вот видео с завода ЗАП №1 в Дубне (видео):





Как пояснили в комментариях к посту, цитирую, «раньше по разным лицензионным требованиям от автопроизводителей нельзя было производство запчастей размещать там же, где было производство и сборка машин (практически у всех мировых автопроизводителей такое требование в обязательном порядке есть), а теперь “все путы сброшены”, можно локализовывать и это производство».