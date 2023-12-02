 

На ВДНХ неизвестные открыли стенд «Русские» на выставке «Народы России»

02.12.2023, 15:33, Разное
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В Москве на ВДНХ неизвестные открыли стенд «Русские» в рамках проводящейся с 4 ноября мультикультурной выставки «Народы России». Нелегальному сооружению удалось просуществовать несколько дней, после чего администрация забила тревогу и вызвала полицию.

Согласно принятой концепции, вместо стенда о русских была размещена экспозиция «Россия – многонациональная страна», повествующая о дружбе народов. Однако как минимум с 29 ноября неподалёку открывалась и секция «Русские», в которой работали минимум три человека. В нерабочее время они уносили материалы и мебель с собой, а на следующий день к полудню открывались вновь.

К моменту прибытия силовиков злоумышленники скрылись, поэтому правоохранительным органам осталось только осматривать фальшивую экспозицию и опрашивать свидетелей. Сам стенд по стилистике строго соответствует единому стилю выставки, внутри обнаружены материалы, посвящённые традициям русского народа, его культуре и православной вере, в том числе литература, отпечатанная типографским способом, глянцевые фотографии, альбомы, флеш-карты с двумя фильмами про рязанский музыкальный фольклор и кукольном промысле в Тульской губернии 19 века.

«Честно говоря, я вообще не знал, что это неофициально всё. Заходил туда, узнал много интересного о русской культуре. Мне понравилось», – поделился с журналистами посетитель ВДНХ, представившийся Зилолиддином Алынбековым.

Иного мнения придерживается организатор выставки «Народы России» Людмила Добрынина.

«Конечно, это полный позор, это катастрофа. Самая настоящая диверсия у нас под носом, – сокрушается она. – Мы выступаем категорически против национализма, и конечно, мы ничего такое не позволили бы открыть. Я хочу подчеркнуть, что стенд не имеет никакого отношения к нашей выставке, оргкомитет его не разрешал».

По факту незаконного вмешательства в работу выставки проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела. Устанавливаются личности как организаторов, так и посетителей незаконного стенда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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