Объемный кардиган — главный тренд зимы 2023 года: как его стилизовать в образе

Объемный кардиган – незаменимая вещь зимой. Он позволит чувствовать себя комфортно и уютно в самую холодную погоду. Его можно стилизовать различными способами, благодаря чему он всегда будет казаться новым.

С его помощью можно создавать разные образы – от простых повседневных с джинсами и кроссовками до необычных и эффектных. Массивный кардиган станет великолепным завершающим штрихом зимнего лука.

Эту вещь можно надевать по самым разным поводам – на пикник на природе, на прогулку в парке, для перекуса дома с друзьями. Неслучайно он стал главным трендом зимы 2023-2024.

Очень плотные кардиганы

Зачастую негабаритные предметы могут выглядеть массивными, громоздкими и даже неуклюжими, если они изготовлены из неподходящих материалов. Тем не менее, стоит остановить свой выбор на вязаных объемных кардиганах, чтобы создать уютный образ, в котором предметы хорошо сочетаются друг с другом.

Вязаные кардиганы с множеством текстур сделают любой зимний гардероб еще лучше. Не стоит бояться этих плотных материалов, которые придадут силуэту объема.

Простые и сдержанные модели

Нельзя отрицать, что объемный кардиган занимает слишком много места, есть способ сделать его более сдержанным и оптимально подходящим для повседневных зимних нарядов. Следует выбирать кардиган с объемными рукавами с майкой или топом такого же цвета в комплекте. Связная цветовая палитра помогает сделать верхнюю часть образа более гармоничной. Что касается нижней части наряда, следует отдать предпочтение простым джинсам, которые идеально объединят все это воедино.

Объемная вязка

Чем объемнее кардиган, тем он не только теплее, но и моднее. При выборе модели следует обратить особое внимание на вязку – в наступившем сезоне актуальны изделия с крупными узорами.

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Сочетание разноцветных оттенков

Добавление ярких оттенков в зимний гардероб имеет важное значение. Веселые насыщенные цвета помогут сделать одежду менее мрачной и будут всегда поднимать настроение в холода. Может быть проблематично подобрать к разноцветному кардигану остальные предметы. В этом случае нужно выбрать какой-либо яркий цвет из объемного кардигана и добавить другие вещи такого же тона. Этот стильный прием поможет сделать образ более цельным.

Размер оверсайз

Укороченные модели кардиганов – это идеальный способ сохранить баланс пропорций наряда, но это не значит, что нельзя выбрать фасон оверсайз. В большом массивном кардигане будет тепло и комфортно в течение всего сезона. Прекрасный вариант совместить моду и комфорт в зимнее время — это выбрать модель оверсайз в скандинавском стиле.