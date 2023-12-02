 

AnTuTu определил самые мощные смартфоны ноября

02.12.2023, 13:48, Разное
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Разработчики бенчмарка AnTuTu подвели итоги и назвали самые мощные Android-смартфоны ноября в двух категориях.

В категории флагманских устройств лидером стал игровой смартфон Red Magic 9 Pro+, набравший впечатляющие 2,18 млн баллов благодаря качественной системе охлаждения и новейшему чипу Snapdragon 8 Gen 3. На втором месте оказался флагман Vivo X100 с 2,18 млн баллов, который работает на базе чипа MediaTek Dimensity 9300. За ним следует iQOO 12 с 2,17 млн баллов и чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Топ-10 включает также iQOO 12 Pro, Vivo X100 Pro, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14, iQOO 11S, OnePlus Ace 2 Pro и Vivo X90 Pro+.

В категории среднебюджетных устройств уже седьмой месяц подряд лидирует Realme GT Neo5 SE с чипом Snapdragon 7+ Gen 2, который набрал 1,16 млн баллов. На втором месте с аналогичным “железом” находится Redmi Note 12 Turbo с 1,15 млн баллов, а тройку замыкает Oppo Reno11 5G с чипом MediaTek Dimensity 8200 и 1,02 млн баллов.

В десятку лучших также попали iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, Vivo S17 Pro, Redmi Note 12T Pro, Xiaomi Civi 3, Redmi K60E и OnePlus Ace Racing.


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