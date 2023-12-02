Петербуржец попытался отпилить ногу Ленина в мавзолее

Утром 30 ноября в столичную полицию поступил сигнал о попытке надругательства над мумией Владимира Ленина.

Прибывшие в мавзолей силовики задержали 45-летнего научного сотрудника усыпальницы, который с помощью бензопилы «Дружба» пытался отпилить ногу вождя мирового пролетариата.

– В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, задержанный планировал вывезти часть мумии заграницу и продать западным коллекционерам, – сообщил официальный представитель московской полиции.

Как рассказал журналистам директор мавзолея Всеволод Размахов, посягнувший на тело Ленина сотрудник – уроженец Санкт-Петербурга, который устроился на работу в учреждение в начале 2023 года. Мужчина сначала занял должность смотрителя, а в августе был переведён на ставку научного сотрудника.

– Он производил впечатление порядочного человека, а оказался настоящим бандитом. Спаси Господь, что уборщица пришла на службу раньше положенного и оперативно вызвала полицию, иначе бы наша страна и весь мир потеряли бы Ленина. Самого Ленина! – рассказал Размахов.

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