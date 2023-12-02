 

Петербуржец попытался отпилить ногу Ленина в мавзолее

02.12.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром 30 ноября в столичную полицию поступил сигнал о попытке надругательства над мумией Владимира Ленина.

Прибывшие в мавзолей силовики задержали 45-летнего научного сотрудника усыпальницы, который с помощью бензопилы «Дружба» пытался отпилить ногу вождя мирового пролетариата.

– В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, задержанный планировал вывезти часть мумии заграницу и продать западным коллекционерам, – сообщил официальный представитель московской полиции.

Как рассказал журналистам директор мавзолея Всеволод Размахов, посягнувший на тело Ленина сотрудник – уроженец Санкт-Петербурга, который устроился на работу в учреждение в начале 2023 года. Мужчина сначала занял должность смотрителя, а в августе был переведён на ставку научного сотрудника.

– Он производил впечатление порядочного человека, а оказался настоящим бандитом. Спаси Господь, что уборщица пришла на службу раньше положенного и оперативно вызвала полицию, иначе бы наша страна и весь мир потеряли бы Ленина. Самого Ленина! – рассказал Размахов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Объемный кардиган — главный тренд зимы 2023 года: как его стилизовать в образе

02.12 / AnTuTu определил самые мощные смартфоны ноября

02.12 / Мнение: Будущее

02.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Рост ВПК США в связи с войной на Украине

02.12 / Ученый Роман Орехов усомнился в заявлении египетского археолога Захи Хавасса о Великой пирамиде Гизы

02.12 / В России собрали рекордный урожай молодильных яблок

02.12 / Самый настойчивый мошенник звонил жертве 3 тысячи раз за 10 минут

02.12 / Порядка 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы

02.12 / Николас Мадуро: вторжение в Гайану происходит не из-за нефти, а чтобы защитить людей

02.12 / Мнение: О полном провале повесточки… Потепленцы терпят крах?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика