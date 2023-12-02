 

87-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале

02.12.2023, 13:30, Новости дня
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Эффектный моложавый вид в почтенном возрасте — заветное желание многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Глядя на зарубежных коллег, российские знаменитости задумываются о пластике и даже стремятся заработать на хирургических манипуляциях со своим телом. Немало кинозвезд СССР обращались к врачам ради “возвращения” былой привлекательности. В противовес им Светлана Дружинина потрясающе выглядит без всяких эстетических операций.

87-летняя народная артистка РФ поразила красотой на Первом канале. Актриса стала гостьей нового выпуска шоу “Эксклюзив” с Дмитрием Борисовым.

Когда женщина вошла в студию, ведущий не смог сдержать чувств. Светлана Дружинина сразу уселась напротив, привлекая внимание.

“Что вы едите? Почему так прекрасно выглядите? Просто каждый раз вас вижу — с каждой встречей все моложе и моложе, прекраснее и прекраснее. Говорю совершенно искренне”, — восхитился Дмитрий Борисов.

Знаменитая пенсионерка расплылась в белоснежной улыбке и кратко поблагодарила журналиста. “Спасибо, верю”, — выразилась Светлана Дружинина, так и не раскрыв деталей своего рациона питания.

Отметим, что в эфире Первого канала народная артистка РФ появилась, чтобы поделиться воспоминаниями. Темой шоу “Эксклюзив” стала судьба Леонида Куравлева, а Светлана Дружинина приходилась ему однокурсницей.


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