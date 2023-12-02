Reuters сообщило о вероятном увеличении импорта российского ядерного топлива в Евросоюз

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Исполняющий обязанности главы агентства по закупкам Евратома Стефано Чиккарелло предположил, что закупки ядерного топлива у РФ Евросоюзом могут вырости по итогам этого года и их объём превысит показатели 2021 года до конфликта на Украине, пишет Reuters. В интервью агентству Чиккарелло заявил, что эта тенденция подчёркивает проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз в достижении топливной самодостаточности.



АР

Существует вероятность, что в этом году, как и годом ранее, Европейский союз увеличит импорт из РФ ядерного топлива и услуг для реакторов российской разработки по сравнению с 2021 годом, пишет Reuters со ссылкой на Агентство по снабжению Европейского сообщества по атомной энергии.

Хотя подобный импорт не подпадает под санкции ЕС, блок стремится уменьшить свою зависимость от Москвы. Так, в прошлом году общий объём импорта российской атомной энергетики оставался стабильным, несмотря на растущий спрос на атомную энергетику в Европе, обусловленный высокими затратами на энергоносители и стремлением сократить выбросы углекислого газа.

Однако, как заявил исполняющий обязанности главы агентства Стефано Чиккарелло в интервью новостному агентству, пять европейских государств, эксплуатирующих водо-водяные энергетические реакторы, в этом году вновь могут превысить уровень импорта 2021 года. По его словам, эта тенденция подчёркивает проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз в достижении топливной самодостаточности для таких реакторов.

В прошлом году эти страны — Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия — закупили у РФ на 30% больше услуг по конверсии ядерного топлива и на 22% больше услуг по обогащению, сказано в годовом отчёте агентства.

Отмечается, что, так как поиск новых источников — длительный процесс, члены ЕС делают запасы на случай перебоев с поставками. При этом европейские государства ведут переговоры по поставкам альтернативного топлива. Среди стран, которые в этом вопросе полностью зависят от России, только Венгрия не подписала контракты по закупкам альтернативы.

Как пишет новостное агентство, в целом импорт природного урана в ЕС и связанных с ним услуг из РФ в 2022 году практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Те, кто не зависит от России, пытаются ещё больше уменьшить любую такую зависимость. С другой стороны, есть страны, которые полностью зависят от российского топлива и увеличивают запасы топлива на случай любых перебоев в поставках до получения лицензии на альтернативное топливо», — приводит Reuters слова Чиккарелло.

По данным Европейской комиссии, в 2022 году импорт российской атомной энергии в ЕС составил около €750 млн, или 1%, от импорта российского газа блоком. В настоящее время страны ЕС обсуждают предложение комиссии по 12-му пакету экономических санкций против России. При этом источники Reuters сообщают, что предложение не включает санкции в отношении атомной энергетики.

Кроме того, РФ в прошлом году была третьим по величине поставщиком урана для Соединённых Штатов, у которых больше всего реакторов в мире. Судьба законопроектов о запрете российского урана, представленных в конгресс США, пока остаётся неясна.