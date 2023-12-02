 

Рупор кремлевской пропаганды: Рост ВПК США в связи с войной на Украине

02.12.2023, 12:55, Разное
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Рост оборонных расходов в США после начала войны на Украине.
При этом большая часть денег тратится в США на собственную инфраструктуру и производство вооружений, то есть на развитие своего ВПК, который поднимается на войне. Это не являлось большим секретом, просто тут более подробно и в цифрах.

Источник: Colonel Cassad


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