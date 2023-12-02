В России собрали рекордный урожай молодильных яблок

С полным лукошком молодильных яблок на заседание правительства пожаловал глава земельного приказа, 152-летний граф Дмитрий Петрушин. Его ведомство в этом аграрном году отчиталось о рекордных урожаях уникальной агрикультуры, пользующейся спросом как в империи, так и за рубежом.

«Коллеги! Сенаторы! Валентина Ивановна, Олег Владимирович, Валентина Владимировна, Ксения Анатольевна, угощайтесь. А ещё из этих яблочек очень вкусные компоты и варенья получаются. В заморье такого нет и не будет никогда», – заявил боярин.

С его выступления записано, что империя собрала 1,6 миллиона тонн молодильных яблок. Этому подсобили сразу несколько факторов: глобальное потепление, увеличение притока батраков извне и установление контроля над Софией и Афинами после референдума. Не менее важную роль в создании нового сорта сыграли и учёные генетики из Императорского университета полей и огородов имени Трофима Лысенко.

«Мы отлично поработали в лабораториях, но хотелось бы поблагодарить и коллег из царской охранки, в подвалах которой проходили регулярные научные дискуссии с заморскими генетиками, и боярина Конюхова, который привёз уникальный материал с Марса», – сказал старший научный сотрудник, кандидат в бояре Пётр Берёзкин.

Уже в ближайшее время партия премиум-сорта яблок поступит на прилавки «Боярской благодати»*, а также будет обменяна в заморских государствах на микрочипы.

* Преемник сети «Азбука вкуса». В магазинах обслуживаются только бояре после предъявления удостоверения или встроенного в тело микрочипа

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