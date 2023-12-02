Самый настойчивый мошенник звонил жертве 3 тысячи раз за 10 минут

В ноябре был зафиксирован случай, который можно назвать самым настойчивым в мире телефонным мошенничеством. В течение всего 10 минут мошенник пытался связаться со своей потенциальной жертвой 2994 звонка подряд. Но, несмотря на свою настойчивость, ему так и не удалось достичь своей цели. Эту информацию предоставил директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов.

Петр Алферов также поделился информацией о работе антифрод-платформы, которая способна обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и до 150 миллионов запросов в сутки. При этом важно отметить, что в среднем в день система блокирует около 5 миллионов вызовов. Это говорит о том, что её ресурсы используются всего на 3%.

Кроме этого, недавно была распространена информация о мошенниках, которые, чтобы выманить деньги, заставили одного из жителей Москвы спеть гимн РФ после перевода им 718 тысяч рублей.