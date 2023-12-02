 

Порядка 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы

02.12.2023, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По информации сервиса «Яндекс Расписание», в субботу, 2 декабря, непогода сильно повлияла на авиасообщение в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево.

– В аэропорту Внуково задержаны 12 рейсов, и 7 рейсов отменены;
– В Домодедово 15 авиарейсов задержаны, и 2 рейса отменены;
– В Шереметьево задержаны 14 рейсов.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве ожидается снег и гололедица. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах –7…–5 градусов, а ночью ожидается падение до –10 градусов. В Московской области температура может опуститься до –13 градусов, а в течение дня будет держаться в пределах –9…–4 градусов. Прогнозируется южный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Ранее Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», предупредил москвичей о холодной погоде с температурой до –8 градусов в выходные, 2 и 3 декабря. В воскресенье ожидается снегопад с метелью и ветром до 15 м/с.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Николас Мадуро: вторжение в Гайану происходит не из-за нефти, а чтобы защитить людей

02.12 / Мнение: О полном провале повесточки… Потепленцы терпят крах?

02.12 / SpaceX: в США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом

02.12 / Рубль ослаб после решения ОПЕК+ увеличить ограничения на добычу нефти

02.12 / Мнение: О чёрной кошке в тёмной комнате… Сколько жить Крымскому мосту?

02.12 / Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ увеличиваются до 2 209 000 тыс. человек

02.12 / Мнение: О страшной правде про Майдан… Что и сколько потеряла Россия?

02.12 / Nutrients: витамин К способствует минимизации риска переломов у пожилых

02.12 / Малышева обозначила необычные способы улучшения памяти

01.12 / Китайские климатологи прогнозируют аномально теплую зиму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика