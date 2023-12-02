Порядка 50 рейсов задержаны или отменены в трех аэропортах Москвы

По информации сервиса «Яндекс Расписание», в субботу, 2 декабря, непогода сильно повлияла на авиасообщение в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево.

– В аэропорту Внуково задержаны 12 рейсов, и 7 рейсов отменены;

– В Домодедово 15 авиарейсов задержаны, и 2 рейса отменены;

– В Шереметьево задержаны 14 рейсов.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве ожидается снег и гололедица. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах –7…–5 градусов, а ночью ожидается падение до –10 градусов. В Московской области температура может опуститься до –13 градусов, а в течение дня будет держаться в пределах –9…–4 градусов. Прогнозируется южный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Ранее Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», предупредил москвичей о холодной погоде с температурой до –8 градусов в выходные, 2 и 3 декабря. В воскресенье ожидается снегопад с метелью и ветром до 15 м/с.