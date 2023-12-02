 

Николас Мадуро: вторжение в Гайану происходит не из-за нефти, а чтобы защитить людей

02.12.2023, 9:33, Разное
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг «презренные инсинуации» о том, что его страна вторглась в соседнюю Гайану ради захвата нефтяных месторождений.

На самом деле цель – защитить население от погружения в пучины капиталистического ада.

Упомянутые пучины, по мнению Мадуро, разверзлись у соседей вместе с приходом к ним западных нефтедобывающих компаний. После обнаружения новых месторождений экономика Гайаны стала самой быстрорастущей в мире, а ВВП удвоился. Однако за этим кроются серьёзные опасности, предупредил социалистический лидер.

– Капиталисты судят по себе – их бы действительно интересовала только нефть. Но наша главная ценность – люди. В топке мировой революции, как известно, сжигают не нефть, а людей, – сказал он. – Мы предупреждали, что лёгкие деньги развращают, бьют по морали, создают соблазны так же легко их потратить в своё удовольствие. Другими словами, из гайанцев пытаются сделать сытых, ленивых, стремительно глупеющих буржуа. Мы этого не позволим.

Мадуро считает, что в будущем жители соседнего государства ещё скажут ему спасибо – это случится, когда они встанут плечом к плечу с венесуэльцами в авангарде мировой коммунистической революции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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