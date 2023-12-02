Мнение: О полном провале повесточки… Потепленцы терпят крах?



Фото © UN

На Москву в целом и Россию в частности надвигаются аномальные морозы. Уже через несколько дней столбик термометра упадёт ниже минус 20 по Цельсию, а за МКАДом устремится ещё ниже. А ведь старуха-Зима ещё толком и не начинала!

«Ну и где это ваше “глобальное потепление”?», — хором спрашивают русские, вынужденные менять по́льта от Cacharel и Zegna на привычные дублёнки и ватники, либо шубы. Годный вопрос для участников очередной конференции ООН по изменению климата в Дубае. Вон они — на верхней картинке. Впрочем, главное на этом фото осталось за кадром.

А главное то, кого на этом снимке нет. Не прилетели в Эмираты американский президент Джо #Байден и китайский председатель Си Цзиньпин. Российский лидер Владимир #Путин — тот и вовсе послал в солнечный Дубай своего советника Руслана Эдельгериева и верного подкаблучника Александра Лукашенко.

Из-за него, к слову, этот «саммит» и перестал быть томным.

Как сообщается, главы Литвы, Латвии и Польши не стали участвовать в совместной фотосессии на конференции ООН по изменению климата в Дубае. Их позицию выразил литовский президент Гитанас Науседа. По его словам, решение тройки штрейкбрехеров связано с участием в церемонии белорусского президента Александра Лукашенко. Мол, негоже гордым литвинам, латам и ляхам быть в одном кадре с нелегитимным «диктатором» российским союзником. «Позировать с ним… и одновременно обсуждать будущее мира и изменение климата было бы лицемерием. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несёт ответственность за всё происходящее…», — заявил руководитель маленькой, но гордой республики.

Чем, к слову, подставил своих начальников. Ведь председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Шарлю Мишелю были ничуть не западло позировать на одном фото с главным виновником всего-всего-всего. То есть, личная инициатива лимитрофов ставит в неудобное положение ЕС, подчёркивая его оппортунизм.

Ну а ничем бо́льшим эта говорильня под патронатом #ООН и не запомнилась. Ибо сейчас, когда зимы становятся холоднее не только в России, лишь совсем упёртые идиоты сохраняют веру в антропогенное изменение климата. А умные напоминают, что вся эта климатическая афера была затеяна западными странами на основе ограниченной выборки сомнительных данных с единственной целью — сдержать развивающиеся экономики, куда Запад активно переносил промышленное #производство. И держать их в узде «квотами на выбросы» да «климатическими» налогами, вынуждая тратить ограниченные ресурсы на бессмысленные вещи. Например, на отказ от дешёвых и эффективных источников энергии.

Сейчас можно сказать, что не «проканало» и не «прокатило». Экономики бывшего «Третьего мира», индийская, китайская и даже турецкая активно растут, и глобальное лидерство к середине века перейдёт к ним. Если только не прилетит какой-то «чёрный лебедь». Но сейчас его роль влиятельные силы отводят не экзотическому потеплению, а вполне традиционному «горячему» конфликту. Что уже вполне отслеживается не только политологией, но и статистикой.

А вскоре на планете станет совсем «жарко» — и вовсе не в смысле климата?

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