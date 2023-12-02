SpaceX: в США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом

Сегодня в США состоялся успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с первым разведывательным спутником для вооруженных сил Южной Кореи. Трансляция мероприятия была доступна на официальном сайте компании SpaceX.

Запуск произошел с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Общее количество спутников, перевозимых на борту ракеты, составляет 25 единиц, среди которых выделяется первый южнокорейский аппарат с индексом 425. Кроме того, Falcon 9 вывел на орбиту первый исследовательский спутник Ирландии под названием EIRSAT-1.

Спутник 425 станет первым военным разведывательным спутником Южной Кореи, он оборудован инфракрасными и электро-оптическими сенсорами. По планам Сеула, к 2025 году еще четыре подобных аппарата будут отправлены на орбиту с использованием ракет SpaceX.

Следует отметить, что ранее один из создателей орбитального космического корабля “Буран” Сергей Цыбин выразил свои сомнения относительно безопасности полетов на многоразовых ракетах, аналогичных Falcon 9 или Super Heavy американской компании SpaceX.