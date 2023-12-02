 

SpaceX: в США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом

02.12.2023, 9:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня в США состоялся успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с первым разведывательным спутником для вооруженных сил Южной Кореи. Трансляция мероприятия была доступна на официальном сайте компании SpaceX.

Запуск произошел с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Общее количество спутников, перевозимых на борту ракеты, составляет 25 единиц, среди которых выделяется первый южнокорейский аппарат с индексом 425. Кроме того, Falcon 9 вывел на орбиту первый исследовательский спутник Ирландии под названием EIRSAT-1.

Спутник 425 станет первым военным разведывательным спутником Южной Кореи, он оборудован инфракрасными и электро-оптическими сенсорами. По планам Сеула, к 2025 году еще четыре подобных аппарата будут отправлены на орбиту с использованием ракет SpaceX.

Следует отметить, что ранее один из создателей орбитального космического корабля “Буран” Сергей Цыбин выразил свои сомнения относительно безопасности полетов на многоразовых ракетах, аналогичных Falcon 9 или Super Heavy американской компании SpaceX.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Рубль ослаб после решения ОПЕК+ увеличить ограничения на добычу нефти

02.12 / Мнение: О чёрной кошке в тёмной комнате… Сколько жить Крымскому мосту?

02.12 / Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ увеличиваются до 2 209 000 тыс. человек

02.12 / Мнение: О страшной правде про Майдан… Что и сколько потеряла Россия?

02.12 / Nutrients: витамин К способствует минимизации риска переломов у пожилых

02.12 / Малышева обозначила необычные способы улучшения памяти

01.12 / Китайские климатологи прогнозируют аномально теплую зиму

01.12 / Мнение: Илон Маск – Go fuck yourself!

01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Тоталитарная Россия и демократическая Украина

01.12 / Пятого декабря археологи намерены раскрыть главную тайну пирамиды Хеопса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика