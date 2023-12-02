Рубль ослаб после решения ОПЕК+ увеличить ограничения на добычу нефти

Торги 1 декабря закрылись со следующими показателями: 90,5 рублей за доллар и почти 98 рублей за евро. Последний раз котировки на таком уровне были 20 ноября, перед началом налогового периода. Россия, сократив поставки нефти на 300 тысяч баррелей в сутки с сентября, обязалась увеличить лимит до 0,5 миллиона баррелей, однако рынок ожидал более строгих мер, и нефть подешевела на 2% в четверг.

Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков указывает на несколько факторов, влияющих на ослабление рубля: “Рынок утомился от ожидания дальнейшего укрепления рубля, и движение в обратную сторону стало актуальным. Однако пока это скорее коррекция, так как значение в 90 рублей за доллар – это практически тот диапазон, который мы ожидали во время укрепления рубля. Даже возможность понижения до 85-90 рублей ранее многими не рассматривалась. Хотя, вероятно, национальная валюта должна быть крепче. В данный момент это скорее технический и сезонный факторы. Не вижу сильного ослабления рубля в ближайшее время. Возможно, перед Новым годом он даже укрепится”.

Касательно последнего заседания Центрального Банка в этом году, более низкий курс рубля способствовал снижению инфляционного давления. К 27 ноября годовая инфляция достигла 7,54%, превышая верхнюю границу прогнозируемого регулятором уровня к концу года. Возникает вопрос о том, удастся ли снизить инфляцию ниже 8%, или же она возрастет. Если будут риски, то, вероятно, ставки могут быть повышены еще на 100 базисных пунктов.

В начале недели Центральный Банк обещал вернуться на валютный рынок с началом нового года, продавая юани для поддержания рубля. Однако скидки на российскую нефть выросли впервые с начала года. Средняя цена Urals в ноябре превысила $72 за баррель, в то время как Brent стоила $83. Эти изменения, однако, скажутся на валютном рынке только через несколько месяцев, поэтому рубль остается стабильным на данный момент.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по РФ Софья Донец говорит: “Традиционно влияет фактор окончания налогового периода. Конец месяца – это период повышенного предложения валюты, а начало месяца – более высокого спроса на валюту. Мы подтверждаем наш прогноз на конец года – 90 рублей за доллар. Конечно, декабрь не будет простым месяцем, и, возможно, мы увидим определенную волатильность.