Мнение: О чёрной кошке в тёмной комнате… Сколько жить Крымскому мосту?

Не всем нравятся «виртуальные перемоги».

Заявления СБУ о терактах на БАМе вызвали пусть и мягкую, но всё же отповедь у старшего брата партнёра.

Вашингтон не одобряет атаки Вооружённых сил Украины (по российской территории. Об этом решительно высказался главный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы весьма чётко заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки украинских сил на территории России», — сказал Джон Кирби. Так он ответил на вопрос журналиста о причастности Киева к возгоранию цистерны в тоннеле в Бурятии.

Это уже не первый случай, когда Вашингтону приходится публично «оправдываться» за некоторые действия своих подопечных. Тем более, что не так давно по американской прессе прокатилось несколько публикаций, от которых, будь всё по-честному, оставался только шаг до признания СБУ «террористической организацией». Но при нынешних раскладах он вряд ли будет сделан в обозримой перспективе.

Тем не менее, нынешняя вашингтонская администрация некоторую работу с украинскими спецслужбами всё же ведёт. Следствием чего стало резкое, по сравнению с концом лета — началом осени, сокращение украинских дроновых атак на основную территорию России. И теперь редкая «птица» долетает до середины Москвы…

Но усилилась диверсионная активность: её можно списать на «это русские всё сами», когда руководящая сторона готова закрыть глаза на некие вольности.

А в целом, с точки зрения Вашингтона, «законными целями» являются объекты в Крыму. И СБО вместе с ГУР МОУ давно точат зубы на них. На Крымский мост — в первую очередь.

Новые атаки на него последуют уже вскоре?

И сумеет ли #Россия, по-прежнему реагирующая на всё с известным запозданием, их отбить?

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