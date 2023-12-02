Oгромная пряничная деревня станет рождественским украшением в Нью-Йорке

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Американский шеф-повар и мировой рекордсмен Джон Лович доводит до совершенства очередную пряничную деревню, которая станет рождественским украшением рынка «Челси» в Нью-Йорке. Как передаёт NTD, на прилавках разместились 800 домиков ручной работы. Все детали сделаны из съедобных продуктов — конфет, пряников, леденцов, мармелада и крема. Джон создаёт пряничные деревни уже 30 лет, и каждый год привносит в дизайн что-то новое.

Американский шеф-повар и мировой рекордсмен Джон Лович привык к тому, что его руки всегда липкие. Сейчас он доводит до совершенства очередную пряничную деревню. Она станет рождественским украшением рынка «Челси» в Нью-Йорке.

На прилавках разместились 800 домиков ручной работы. Все детали сделаны из съедобных продуктов — конфет, пряников, леденцов, мармелада и крема.

Джон создаёт пряничные деревни уже 30 лет. Каждый год привносит в дизайн что-то новое.

ДЖОН ЛОВИЧ, шеф-повар: Я добавил немного больше коричневого с помощью кофейной жевательной резинки. Так что красного кирпича больше, чем обычно. У нас всегда есть чёрные ставни и красный кирпич, но в этом году их намного больше. А ещё мы добавили старинных вывесок.

Нью-Йорк и рынок «Челси» для Джона очень особенные — здесь прошло его третье свидание с будущей женой.

ДЖОН ЛОВИЧ: В праздники в Нью-Йорк приезжает много людей со всего мира. Рождественская ель, витрины на Пятой авеню, магазин Macy’s, выступления Rockettes и так далее — всё это привлекает гостей в Нью-Йорк. И в последние годы мы поняли, что они приезжают и для того, чтобы в Рождество увидеть пряничную деревню.

Немного раньше Джон открыл такие же выставки в Канзас-Сити, Хьюстоне, Техасе и Филадельфии. На монтаж каждой пряничной деревни уходит много сил и времени. Отдыхать просто некогда, но про усталость шеф-повар не думает. Для него главное — создать для людей добрую рождественскую атмосферу.

Как только закончатся праздники, Джон вернётся на кухню и начнёт делать новые пряничные домики. Храниться они будут в сухом подвале, а в ноябре займут свои места на новых выставках.

Пряничной деревней в Нью-Йорке можно будет любоваться до 7 января. Потом шеф-повар раздаст домики всем желающим.

Десять лет назад Джон Лович побил рекорд Книги Гиннесса, создав самую большую в мире пряничную деревню из полностью съедобных деталей.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2023 года.