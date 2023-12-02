Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ увеличиваются до 2 209 000 тыс. человек

Подписан Указ об установлении штатной численности Вооружённых Сил РФ

Указ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации».

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» постановляю:

1. Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

2. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего Указа.

3. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 г. № 575 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 35, ст. 6068).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

http://www.kremlin.ru/acts/news/72891 – цинк

PS. Было – 2 039 758 человек из них 1 150 628 военнослужащих

Как уже ранее не раз писал, увеличение ВС РФ в силу необходимости вести войну на Украине и наращивать военные возможности на границах с НАТО является неизбежным. И это не последнее увеличение численности.

PS2. Стоит также отметить, что сегодня Медведев сообщил, что с 01.01.2023 по 01.12.2023 в ВС РФ добровольно поступило 452 000 человек. Набор активно проодолжается.

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