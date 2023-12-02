Единственный выход для Украины — это нейтралитет, но НАТО этого не допустит

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У РФ никогда не было в планах захватывать Европу — им это не нужно, заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью Стивену Гарднеру. Сейчас Москва успешно занимается развитием экономики и укреплением своей роли на мировой арене, и единственное, чего она хочет, — это нейтралитета Украины. НАТО прекрасно это понимает, но продолжает «сотрясать воздух пустыми словами», ставя под угрозу будущее Украины.

Я сначала посмеялся над этим, а затем всё-таки покачал головой: президент Чехии Пётр Павел заявил, что НАТО должно оказать Украине полную поддержку, иначе они «рискуют позволить Москве взять верх в 2024 году». Как Москва может взять верх, если она и так выше всех?

ТОНИ ШАФФЕР, экс-разведчик ВС США: Подобные заявления без какого-либо контекста совершенно безумны. Я не верю, что русские хотят бросить вызов НАТО. Кажется, Польша ясно дала понять, что готова сражаться, и я не думаю, что РФ хочет войны с Польшей. Поляки бы энергично защищались, Латвия и другие прибалтийские государства тоже могли бы дать отпор. Это было бы серьёзное сражение. Не поймите меня неправильно: русские вполне могут добиться успеха — но это была бы очень кровавая битва. Это было бы похоже на то, что мы представляли себе в 1985 году в Фульдском коридоре. Вот настолько всё было бы плохо. А мы, Стивен, представляли себе поистине ужасный сценарий войны между странами Варшавского договора и НАТО. Думаю, это было бы настолько же жестоко и кроваво.

Учитывая всё вышесказанное, я не думаю, что Путин хочет идти в этом направлении. Россияне пытаются восстановить экономику, и, судя по всему, у них это отлично получается. Они фактически оправились от санкций, они двигаются вперёд, РФ является членом БРИКС. Они делают всё необходимое, чтобы восстановить свою роль на мировой арене, в чём, очевидно, Путину было отказано со стороны Запада. Так что они двигаются дальше. Да, они закончили, они шли в этом направлении, чтобы вернуть то, что хотели, а именно — те части Украины, которые они теперь уже присоединили. И я не думаю, что они хотят, чтобы вся Украина обязательно была частью России. Я считаю, что они хотят её нейтралитета. Они не позволят ей стать частью НАТО, но я не думаю, что они будут возражать, если она станет нейтральным государством. Им нужна буферная зона.

Это отчасти российская паранойя. Что есть, то есть, и это никогда не изменится. У русских есть причины волноваться. У меня где-то был список стран, которые вторгались на территорию России… Сейчас его нет под рукой, но, кажется, мы уже говорили об этом. Русские — параноики, и у них для этого есть все основания. С этим ничего не поделать.

Да, насколько я понимаю, они хотят присоединить те регионы Украины, где подавляющее большинство населения — русские, а затем, вероятно, использовать Днепр как природную границу с этим буферным государством. Однако НАТО продолжает повторять: «Стопроцентная гарантия, что мы примем Украину!» Так что я думаю, Путин не отступит, пока Украина не станет нейтральной территорией.

ТОНИ ШАФФЕР: Да, нейтралитет — это единственное решение, и НАТО это прекрасно знает. Они просто сотрясают воздух своими пустыми словами.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2023 года.