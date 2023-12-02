 

France 24 – в Газе острая нехватка еды, воды и топлива

02.12.2023, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В секторе Газа, особенно на севере, недостаточно продуктов питания, медикаментов и электроэнергии, передаёт France 24. Есть проблемы с доступом к питьевой воде. Также далеко не все мирные жители смогли получить гуманитарную помощь.

Эти и сотни других грузовиков доставили столь необходимую помощь в сектор Газа после нескольких недель острой нехватки продуктов. Но лишь ограниченное количество помощи достигло мирных жителей на севере анклава, отчасти из-за состояния дорог после бомбардировок.

СТЕФАН ДЮЖАРРИК, официальный представитель генерального секретаря ООН: Несмотря на паузу, доступ жителей севера к воде практически не улучшился. Газ для приготовления пищи, который ежедневно поступал из Египта с начала паузы, был доступен на рынке в одном распределительном центре в Хан-Юнисе, но в количествах, которые значительно ниже фактического спроса на него.

Жители северной части Газы, эвакуировавшиеся на юг во время боевых действий, вернулись, когда в районе стало тихо, проверили состояние своих домов и забрали некоторые вещи.

МУЖЧИНА: Мы мирный народ. Мы хотели бы жить спокойно и вернуться к нормальной жизни, и мы надеемся, что будем жить с нашими детьми в мире и чувствовать себя в безопасности.

ЖЕНЩИНА: Я хочу жить в своем доме, даже если он находится под обломками. Это в миллион раз лучше, чем быть переселенным в школу или любое другое место.

Топливо, в частности, поставляется в небольших количествах из-за опасений израильтян, что оно будет использовано ХАМАСом. Но этот дефицит означает, что в Газе не хватает электричества для пекарен и больниц, а также что у населения практически нет доступа к чистой воде.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что существует высокий риск распространения инфекционных заболеваний.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2023 года.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Bloomberg – США вместе с союзниками ввели санкции против Северной Кореи за запуск спутника-шпиона

02.12 / Global Times – идеальное партнёрство — РФ и Китай оформляют отношения в деле освоения Луны

02.12 / Немецкий военный историк – Европа не готова к войне с Россией

02.12 / Gazeta Wyborcza – потери размером €400 млн — протест польских перевозчиков дорого обходится Украине

02.12 / Bloomberg – ЕС собирается использовать замороженные российские активы

01.12 / Польский генерал – Киеву придётся сесть за стол переговоров с Москвой, несмотря на все потуги Запада

01.12 / NYT – Израиль больше года знал о готовящемся нападении ХАМАС

01.12 / В Голубой гостиной Покровского-Стрешнева воссоздадут греческие сюжеты

01.12 / WT – госдолг США в размере $34 трлн угрожает стране «потенциальными катастрофами»

01.12 / Конгрессвумен Грин – политики США финансируют Украину ради собственной выгоды, пока американцы живут в нищете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика