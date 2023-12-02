 

Bloomberg – США вместе с союзниками ввели санкции против Северной Кореи за запуск спутника-шпиона

02.12.2023, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Северная Корея попала под удар из-за разведывательного спутника. Как пишет Bloomberg, США, Австралия, Япония и Южная Корея ввели санкции против фирмы Green Pine и подозреваемой в кибершпионаже группе Kimsuky.


AP

Компания Green Pine, обвиняемая в продаже оружия, была целью США и ООН более десяти лет, пишет Bloomberg. Она используется как инструмент, чтобы «уклоняться от санкций, получать наличные деньги и осуществлять сделки с оружием, способствующие реализации программы ядерного вооружения страны». Новые санкции также направлены против подозреваемой в кибершпионаже группы Kimsuky, которая, по словам Казначейства США, действует по меньшей мере с 2012 года. Главная цель группы – сбор разведданных по вопросам национальной безопасности и в интересах внешней политики Пхеньяна. Скорее всего группа следила и за Россией, пытаясь добыть информацию о ее аэрокосмических и оборонных компаниях.

Как отмечает автор статьи, поводом для санкций со стороны США и союзников, послужил запуск Северной Корей нового спутника-шпиона 21 ноября. Пхеньян был обвинен в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН.

Американское казначейство ввело санкции против тех лиц, которые, по их мнению, связаны с компанией Green Pine. Найти же контактную информации фирмы не представляется возможным. «Предприятия, выступающие в качестве подставных компаний для незаконной деятельности Северной Кореи, часто не поддерживают веб-сайт или другое онлайн-представительство, несмотря на значительные объемы операций» — заявили в казначействе.

Пхеньян, конечно, отрицает все обвинения в нелегальной торговли оружием и кибершпионаже. Сестра Ким Чен Ына и вовсе выступила с критикой Совета Безопасности ООН. По мнению Ким Ё Чжон совет «превращается в страну беззакония, где суверенитет независимых государств бесцеремонно нарушается, крайние двойные стандарты неосмотрительно применяются, а несправедливость и бесцеремонная практика процветают из-за США и некоторых сил, следующих за ними».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / France 24 – в Газе острая нехватка еды, воды и топлива

02.12 / Global Times – идеальное партнёрство — РФ и Китай оформляют отношения в деле освоения Луны

02.12 / Немецкий военный историк – Европа не готова к войне с Россией

02.12 / Gazeta Wyborcza – потери размером €400 млн — протест польских перевозчиков дорого обходится Украине

02.12 / Bloomberg – ЕС собирается использовать замороженные российские активы

01.12 / Польский генерал – Киеву придётся сесть за стол переговоров с Москвой, несмотря на все потуги Запада

01.12 / NYT – Израиль больше года знал о готовящемся нападении ХАМАС

01.12 / В Голубой гостиной Покровского-Стрешнева воссоздадут греческие сюжеты

01.12 / WT – госдолг США в размере $34 трлн угрожает стране «потенциальными катастрофами»

01.12 / Конгрессвумен Грин – политики США финансируют Украину ради собственной выгоды, пока американцы живут в нищете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика