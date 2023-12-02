Мнение: О страшной правде про Майдан… Что и сколько потеряла Россия?

Украинский «Майдан», 10-летие которого тихо отмечается в эти дни, нанёс тяжёлый урон России. Точнее, тот выбор, который сделало тогдашнее российское руководство, плавно ставшее нынешним. За него до сих пор платят и каются расплачиваются все россияне, от мала до велика. И счёт ещё не закрыт.

Более того, это «ещё цветочки»…

Что и сколько потерял каждый?

Все подсчёты уже сделаны до нас. #Россия потеряла целое десятилетие в плане экономики. В глубоком минусе — экономический рост, иностранные инвестиции и уровень жизни. В плюсе — потребительские цены, оборонные расходы и… дотации Крыму. Что также можно считать чистым «вычетом из кошелька» у каждого россиянина. Как минимум, в виде недополученной социалки и поднятого пенсионного возраста.

Вот три графика, отражающие эти потери.

1. Потерянный экономический рост



Конечно, на этот период пришлись и нефтяной кризис, вызванный «сланцевым бумом», и ковидные шоки, и замедление динамики в Китае. Но всё же гигантским тормозом стали западные #санкции против российских компаний и банков, ритмично вводимые с… 2013 года — «Закон Магнитского», помните?

2. Ушедшие иностранные инвестиции



Собственно, Россия и в прошлые годы не была избалована иностранными инвесторами, независимо от проводимой ею внешней политики. Западный капитал вкладывался в РФ «по остаточному принципу», хотя на словах всё было шоколадно: всяких обещаний — вагон с телегой. Но после 2013 года стало «совсем плохо»: даже обещать перестали.

3. Застывшие располагаемые доходы



За 2023 год — усреднённые данные за девять месяцев

Хотя сейчас, на фоне скачка средних и малых зарплат жизнь части российского населения заметно улучшилась, гигантский «постмайданный» провал реальных доходов пока никак не компенсирован. И, к слову, #инфляция тоже не дремлет, а #девальвация всё ещё в повестке.

Ну а теперь — главное.

Вообще-то два первых графика показывают достаточно чётко, что проблемы России начались не в 2013 году, а за несколько лет до «Майдана-2». И связаны они, скорее, с глобальным экономическим кризисом, означавшим слом классической постиндустриальной модели развития, в которые осколки бывшего #СССР начали вписываться с огромным опозданием. Да так и не вписались толком. Например тот же Казахстан — а там #реформы реально велись по западным лекалам и даже менеджеры среднего звена в крупных компаниях имеют дипломы западных вузов — ощутил этот тренд на себе несколько раньше, чем #Россия. Да и Турция, завязанная на Евросоюз, тоже.

Другое дело, что из этого действительно глобального кризиса российское руководство выбрало самый, мягко говоря, спорный вариант выхода. Хотя и это, скорее всего, была спонтанная обида на желание Запада «резать косты», сворачивая инвестиции в проекты не первой необходимости (см. второй график). Мол, мы столько сил потратили и столько жертв принесли, чтобы стать частью западного мира, а вы…

Ну, и понеслось — «вставание с колен», поворот на Восток, вот это вот всё.

Но что реально изменилось бы в российской экономической динамике, «проглоти» #Кремль второй украинский Майдан, как проглотил до того первый? См. показатели ВВП Казахстана и Турции, например.

Впечатляют?

—