Немецкий военный историк – Европа не готова к войне с Россией

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Вооружённые силы Европы не готовы к любой возможной войне против России, пишет The Times со ссылкой на слова военного историка из Германии Зёнке Найтцеля. В ходе конференции по обороне в Берлине Найтцель и ряд генералов бундесвера и военных экспертов указали на плохую логистику, сокращение численности военных и истощение запасов вооружения и боеприпасов в армии Германии и армиях большинства других стран ЕС.



АР

Немецкий военный историк Зёнке Найтцель предупредил, что Европа не готова к войне с Россией и её «сметут» в конфликте подобно тому, как Священная Римская империя германской нации прекратила своё существование из-за Наполеона, пишет The Times.

В ходе конференции по обороне в Берлине сразу несколько немецких генералов также предположили, что НАТО, вероятно, не сможет выиграть «первое сражение» в оборонительной войне на своём восточном фланге из-за проблем с логистикой.

Профессор военной истории Потсдамского университета и ведущий научный авторитет в области современных вооружённых сил Германии Найтцель назвал немецкую военную логистику «кошмарной», предупредив, что может пройти не менее 15 лет, прежде чем страна будет готова к войне. Историк также указал на сокращение численности военных и на истощение запасов вооружения и боеприпасов в немецкой армии. Он призвал увеличить финансирование и обеспечение вооружённых сил.

«На данный момент, если начнётся война, мы сможем только храбро умирать. Это совершенно очевидно: если наши вооружённые силы собираются воевать, они погибнут без беспилотников, средств противовоздушной обороны, без достаточного количества припасов», — предупредил Найтцель.

Как напоминает The Times, начавшаяся в феврале 2022 года российская спецоперация на Украине заставила бундесвер задуматься о своей готовности к любому возможному конфликту. Тогда глава армии посетовал, что его солдаты остались «голыми» и неспособными выполнять обязательства перед своими союзниками по НАТО после многих лет сокращений. В ответ правительство Германии выделяет €100 миллиардов на устранение пробелов в своих вооружённых силах и на прошлой неделе заявило о намерении стать «опорой» и главным логистическим центром усилий НАТО по сдерживанию России.

В четверг в ходе выступления на конференции министр обороны Борис Писториус заявил, что идея создания европейской армии «не обсуждается», вместо этого державы континента пытаются взять на себя более серьёзную роль в НАТО. «Пришло время снять ментальный блок, что Германия почему-то не должна быть лидером в области обороны и сдерживания», — отметил глава оборонного ведомства, добавив: «Мы хотим мира — мы должны готовиться к войне».

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр высоко оценил планы Германии и призвал Берлин придерживаться их, несмотря на «глубоко укоренившиеся антимилитаристские взгляды» в немецком обществе.

Впрочем, ряд генералов бундесвера и военных экспертов указали на глубокие структурные проблемы, стоящие на пути у страны, в том числе на нехватку войск, сильно истощённые запасы боеприпасов и трудности с переброской до 300 тыс. солдат НАТО на значительные расстояния от Германии до линии фронта. Некоторые также опасаются сокращения военных расходов и поставок оружия Украине на фоне бюджетного кризиса.

«Нам нужно разбудить эту страну, и, вероятно, не только её. Я думаю, это справедливо для большинства европейских демократий. Мы действительно должны преодолеть наш старый оптимистический взгляд на окончательный мир. Это была прекрасная мечта, но с мечтой покончено, и мы должны встретиться лицом к лицу с реальностью», — призвал начальник штаба командования внутренней обороны бундесвера Тило Медлер.

Найтцель отметил, что на прошлой неделе он посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и пришёл в отчаяние от того, что различные союзные государства всё ещё располагают несовместимыми боеприпасами. «Это всегда напоминает мне историю Священной Римской империи германской нации, как им пришлось реагировать на Наполеона и они ни о чём не могли договориться. И их смели. Исторические структуры могут быть сметены. Этому нас учит история», — заявил историк.

Найтцель добавил, что после провала контрнаступления в Североатлантическом альянсе всё более пессимистично оценивают шансы на успех Украины в рамках конфликта с Россией и рассматривают план приёма страны в новых границах — без утраченных территорий.

Генерал финской армии Веса Валтонен также указал на тревожное сходство конфликта с заключительной фазой советско-финской войны, также известной как «зимняя война», 1939—1940 годов. Более многочисленные и лучше оснащённые советские силы разгромили финнов, и они были вынуждены просить мира. «Последняя треть войны выглядела так, как сейчас выглядит Украина: истощение. У нашей стороны не было резервов. У другой стороны они есть или были при ней», — заявил Валтонен, добавив, что не получится «выиграть войну на истощение против России».