Gazeta Wyborcza – потери размером €400 млн — протест польских перевозчиков дорого обходится Украине

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Хотя условия ожидания украинскими водителями в очереди на польской границе нельзя назвать комфортными, они не нарушают прав человека. Однако положение с финансовыми потерями Украины и нависающей угрозой срыва множества сделок трагично, пишет Пётр Козловский. В Gazeta Wyborcza он указывает, что тупиковая ситуация продолжается, а украинцы не хотят терять своего преимущества, которое после начала конфликта они завоевали на транспортом рынке ЕС.



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Протест польских перевозчиков на пропускных пунктах с Украиной длится уже четвёртую неделю. Водители грузовиков вынуждены днями стоять в многокилометровых пробках; более того, с приходом зимы условия становятся всё сложнее, пишет в Gazeta Wyborcza польский журналист Пётр Козловский.

По его словам, решение ситуации пока что не вырисовывается. Польские перевозчики по-прежнему требуют возврата к системе получения украинцами специальных разрешений на рынке ЕС, которая действовала до начала конфликта. «После либерализации торговли украинцы стали преобладать на транспортном рынке. Однако польское правительство дало своё согласие на правила, введённые ЕС. Теперь оно не очень-то понимает, что делать, и возлагает вину на ЕС и Украину. Тупиковая ситуация продолжается», — объясняет автор.

Журналист рассказывает, что в среду украинские благотворительные организации, обеспокоенные происходящим на границе, направили открытое письмо, где они выразили благодарность за поддержку, оказанную поляками в начале конфликта. Одновременно в обращении они добавили, что с глубокой печалью наблюдают за ситуацией на польско-украинской границе и сложными для выживания условиями, в которых оказались украинские перевозчики. В качестве подтверждения своим словам они приводят трагические случаи трёх смертей среди украинских водителей, у которых не было доступа к должной медицинской помощи в критические моменты. Они указывают на то, что условия ожидания на границе, которое иногда составляет более 16 дней, прямо нарушают права человека в соответствии с международной Венской декларацией.

«Однако эти слова не совсем соответствуют действительности», — подчёркивает Козловский. Он объясняет, что волонтёры доставляют на границу горячее питание, воду и бутерброды. Обеспечен доступ к туалетам. «Однако это не меняет того факта, что ситуация далека от комфортной», — признаёт он.

Одновременно польский журналист указывает на огромные финансовые потери украинской стороны в связи с протестом польских перевозчиков. Они составляют уже свыше €400 млн. Более того, под конец ноября Польско-украинская торгово-промышленная палата предупредила, что дальнейшая блокада границы может поставить под угрозу выполнение подписанных контрактов, а также вылиться в наложение финансовых санкций, расторжение ранее заключённых договоров и отступление деловых партнёров с обеих сторон.

Козловский обращает внимание и на то, что, хотя гуманитарные перевозки и военная помощь в целом беспрепятственно пересекают границу, тем не менее есть целый ряд комплектующих, не соответствующих этим критериям, которые в итоге застревают в очереди, вместо того чтобы отправиться на фронт.

Мария Андручив из социальной инициативы «Штаб ангелов» надеется, что общественные организации или политики смогут организовать помощь водителям — обеспечить их палатками и лекарствами до того, как спор будет разрешён. «В конечном итоге главная цель, вне всяких сомнений, состоит в том, чтобы добиться диалога между властями обеих стран, который приведёт к мирному прекращению блокады и поиску компромисса», — объясняет она Gazeta Wyborcza. «Мы не хотим, а прямо-таки пытаемся предотвратить обострение этой ситуации, а также любые провокации и конфликты», — резюмирует активистка.