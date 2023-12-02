Bloomberg – ЕС собирается использовать замороженные российские активы

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Европейская комиссия планирует в скором времени обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от замороженных активов России. Как пишет Bloomberg, эти средства планируется отправить в качестве помощи для восстановления Украины, однако некоторые члены блока обеспокоены сопутствующими рисками.



AP

Вопреки опасениям ряда членов, Европейский союз продолжает работу над предложением обложить налогом прибыль более чем от €200 миллиардов замороженных активов Центрального банка России, чтобы помочь восстановлению Украины. Как пишет Bloomberg, Европейская комиссия предварительно планирует обнародовать свой проект налога на непредвиденные доходы, который коснётся прибыли от замороженных активов, 12 декабря. По словам осведомлённого источника, в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, ещё не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам.

Однако этот вопрос расколол 27 стран союза: Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург выразили осторожность насчёт поспешных мер и призвали к более постепенному подходу. На прошлой неделе они сообщили представителям других стран, что исполнительная власть ЕС вместо этого должна начать с более неформального документа, чтобы сузить имеющиеся варианты использования прибыли. Законодательную же инициативу они сочли преждевременной, сообщили осведомлённые источники.

Комиссия, однако, отметила, что лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии 6 декабря станет поворотным моментом и позволит определить, удалось ли сблизить позиции или ещё нет.

ЕС уже несколько месяцев обсуждает, как поскорее реализовать налог на непредвиденные доходы в виде прибыли от замороженных активов и использовать их на восстановление Украины. По оценкам, в ЕС находится свыше €200 миллиардов попавших под санкции суверенных активов России, причём большая их часть находится в бельгийской клиринговой палате Euroclear. Меньшие доли хранятся в других странах ЕС.

По данным за прошлый месяц, подсанкционные российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти €3 миллиардов прибыли. Ожидается, что эта цифра продолжит расти.

Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить €1,7 миллиардов на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изначально обещала подготовить предложение на уровне ЕС к лету этого года, несмотря на скепсис ряда столиц и Европейского центрального банка. В ходе недавнего визита в Киев в октябре она перенесла сроки на конец года.

Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.