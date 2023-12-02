Nutrients: витамин К способствует минимизации риска переломов у пожилых

Как сообщает издание Nutrients, витамин К, способствующий активизации белка остеокальцина, укрепляет таким образом кости и минимизирует риски переломов, в том числе у пожилых людей.

Кроме того, витамин К, относящийся к категории жирорастворимых, является необходимым для системы свертывания крови, вырабатывая соответствующие компоненты в печени. Кроме того, витамин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, значительно снижающими риски развития как сердечно-сосудистых, так и онкологических заболеваний.

Витамин К, необходимый для поддержания постоянной регенерации костей, содержится в зеленых овощах, листовых салатах, соевых бобах, оливках, свинине и сыре.