 

Малышева обозначила необычные способы улучшения памяти

02.12.2023, 0:54, Разное
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Как заявила в эфире выходящей на Первом канале программы «Жить здорово» врач и телеведущая Елена Малышева, способствовать улучшению памяти можно при помощи таких способов, как занятие танцами и ароматерапия.

Отметив, что польза ароматов и танцев, оказывающих воздействие на нервные отростки в головном мозге, была доказана в ходе исследований, проведенных американскими учеными, Малышева уточнила, что танцы улучшают кровоснабжение мозга, что активизирует рост нервных отростков и формирование связей между ними, а именно на основании этой связи и формируется память.

Что касается ароматерапии, то, как рассказал офтальмолог Михаил Коновалов, в США был проведен эксперимент, в ходе которого было задействовано две группы, причем в комнате, где проживали представители одной из них, каждую ночь распыляли ароматические вещества, в то время как в другой – нет. Спустя шесть месяцев было установлено, что у тех, кто подвергался воздействию ароматерапии улучшение памяти составило 226%.       


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