 

Китайские климатологи прогнозируют аномально теплую зиму

01.12.2023, 23:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает пресс-служба Института физики атмосферы Академии наук Китая, грядущая зима установит, с большой долей вероятности, новый исторический рекорд.

Исследователи отмечают, что устойчивые тенденции глобального потепления, проявлявшиеся в экстремально высоких температурах летом и осенью текущего года, позволяют с вероятностью на 95% предположить, что зима будет сопровождаться чрезмерно высокими температурами.

Уточнив, что непосредственно в Китае температура может превысить нормативные значения в два раза, ученые подчеркнули, что потенциально грядущая зима может стать самой теплой с 1991 года, в то время как в целом по планете климатическая норма будет превышена, в среднем, на один градус по Цельсию.      


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Nutrients: витамин К способствует минимизации риска переломов у пожилых

02.12 / Малышева обозначила необычные способы улучшения памяти

02.12 / Рупор кремлевской пропаганды: ВСУ до наступления зимы смогут и разорвут

01.12 / Мнение: Илон Маск: Go fuck yourself!

01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Тоталитарная Россия и демократическая Украина

01.12 / Пятого декабря археологи намерены раскрыть главную тайну пирамиды Хеопса

01.12 / Мнение: Экономика России больше не зависит от нефтегаза, офшоров и иностранных инвесторов

01.12 / Мнение: Про приумножение армии России

01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Новшества от РКН

01.12 / Акции Pfizer просели в результате прекращения испытаний препарата для похудения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика