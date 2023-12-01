Китайские климатологи прогнозируют аномально теплую зиму

Как сообщает пресс-служба Института физики атмосферы Академии наук Китая, грядущая зима установит, с большой долей вероятности, новый исторический рекорд.

Исследователи отмечают, что устойчивые тенденции глобального потепления, проявлявшиеся в экстремально высоких температурах летом и осенью текущего года, позволяют с вероятностью на 95% предположить, что зима будет сопровождаться чрезмерно высокими температурами.

Уточнив, что непосредственно в Китае температура может превысить нормативные значения в два раза, ученые подчеркнули, что потенциально грядущая зима может стать самой теплой с 1991 года, в то время как в целом по планете климатическая норма будет превышена, в среднем, на один градус по Цельсию.