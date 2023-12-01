Мнение: Илон Маск: Go fuck yourself!

Илон Маск в очередной раз заЖОГ непадеццки, выдав матерную тираду в прямом эфире… и вызвав ею аплодисменты публики. Дело было во время его интервью телекомпании CNBC, на котором он сидел почему-то в куртке с меховым воротником, как будто только что приехал с Севера. Ведущий упомянул о недавнем скандале, когда очередная порция крупных рекламодателей заявила, что не будет размещать свою рекламу в Х (бывший Твиттер), обвинив Маска в “антисемитизме”. Антисемитизм Маска проявился, по их мнению, в его весьма скептических оценках того, что делает Израиль с сектором Газа, но это б еще полбеды. Маск посягнул и вовсе на святое – он пошел в открытую против сегодняшнего мейнстрима “Белые люди во всем виноваты”, “обвинив американскую еврейскую неправительственную организацию ADL в продвижении «антибелого, антиазиатского и любого другого расизма».

Из этого уже ясно, что “антисемитизм” тут вообще ни при чем, это благовидный предлог; а вот само упоминание про “антибелый расизм” – это посягательство вообще на сегодняшние “скрепы” всей западной “повесточки”. Это что ж теперь – и бесчинства BLM надо будет осудить? И перестать стоять на коленях перед неграми за всю их нелегкую жисть? И памятники перестать сбрасывать? И еще, чего доброго, признать, что трагедии Шекспира как минимум не хуже песен и танцев африканских народов в боевой раскраске?? Нееет, на это мы пойтить не могём!

“За такие высказывания владельца Х подверг критике официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс, а значительное количество рекламодателей, в том числе Apple, Walt Disney, IBM, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы в Х.”

Ну и сам Илон, как видим, немного сорвался с катушек. Эксцентричный миллиардер, стараясь произносить каждое слово максимально внятно, попросту послал их всех на три буквы, намекнув, что прекрасно проживет и без их рекламы, да и вообще, мол, не идиоты ли они, если пытаются шантажировать деньгами самого богатого человека мира? После этого он поискал глазами в зале вроде бы сидящего там главу компании Дисней Боба Айгера, и не найдя, послал на три буквы еще и персонально его.

Смешно тут то, что Твиттер еще и до Маска никогда не был особо прибыльным, и все время балансировал на грани выживания. Его предыдущий владелец никак не мог вывести его на операционную прибыль, и, получается, что все это время Твиттер держался только за счет очень крупных вливаний “за рекламу” со стороны мировых монстров рынка – Кока-Колы, Макдональдса, Apple и т.д. Но – не просто так. “Взамен”, как мы теперь узнали, от Твиттера требовались встречные услуги “когда попросят”: например, взять да заблокировать аккаунт действующего президента США с более чем 100 млн. подписчиков. Или максимально “придержать” распространение негативной информации о сыне Джо Байдена Хантере Байдене в самый чувствительный предвыборный период (Твиттер осенью 2020 года нещадно блокировал пользователей и тер все сообщения в своей сети о том, что Хантер Байден наркоман и коорупционер – Маск, купив Твиттер, выложил всю внутреннюю документацию об этом в открытый доступ).

В общем, Твиттер был таким “карманным СМИ” у сильных мира сего. Маск его перехватил, выложив разом 40 млрд. долл. Но теперь отказывается играть по правилам, дерзит, матерится, кичится своими миллиардами…

Боюсь, грохнут его в итоге. Будет такой новый Джон Кеннеди 21 века.