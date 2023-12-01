Рупор кремлевской пропаганды: Тоталитарная Россия и демократическая Украина

Тоталитарная Россия.

1. Проводятся выборы президента

2. Проводятся выборы в парламент.

3. Проводятся выборы в местные органы власти.

4. Можно спокойно выехать из страны

5. В армию набирают добровольцев.

6. Действуют партии выступающие против войны

7. Нет преследований по религиозному признаку.

8. Нет преследований по языковому признаку.

9. Запрещена деятельность неонацистских организаций.

10.Разрешена деятельность социалистических и коммунистических организаций.

Демократическая Украина.

1. Не проводятся выборы президента

2. Не проводятся выборы в парламент.

3. Не проводятся выборы в местные органы власти.

4. Нельзя спокойно выехать из страны.

5. В армию насильно хватают случайных людей на улице.

6. Не существует партий выступающих против войны.

7. Людей преследуют за вероисповедание.

8. Людей преследуют по языковому признаку.

9. Разрешена и поддерживается деятельность неонацистских организаций.

10.Запрещена деятельность социалистических и коммунистических организаций.

Смотри, не перепутай.

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