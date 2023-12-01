Рупор кремлевской пропаганды: Тоталитарная Россия и демократическая Украина
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Тоталитарная Россия.
1. Проводятся выборы президента
2. Проводятся выборы в парламент.
3. Проводятся выборы в местные органы власти.
4. Можно спокойно выехать из страны
5. В армию набирают добровольцев.
6. Действуют партии выступающие против войны
7. Нет преследований по религиозному признаку.
8. Нет преследований по языковому признаку.
9. Запрещена деятельность неонацистских организаций.
10.Разрешена деятельность социалистических и коммунистических организаций.
Демократическая Украина.
1. Не проводятся выборы президента
2. Не проводятся выборы в парламент.
3. Не проводятся выборы в местные органы власти.
4. Нельзя спокойно выехать из страны.
5. В армию насильно хватают случайных людей на улице.
6. Не существует партий выступающих против войны.
7. Людей преследуют за вероисповедание.
8. Людей преследуют по языковому признаку.
9. Разрешена и поддерживается деятельность неонацистских организаций.
10.Запрещена деятельность социалистических и коммунистических организаций.
Смотри, не перепутай.
Автор (https://t.me/trueJPG/114) картинки.
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Источник: Colonel Cassad
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