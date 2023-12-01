Пятого декабря археологи намерены раскрыть главную тайну пирамиды Хеопса

Как сообщает издание The Sun, уже через несколько дней, а именно пятого декабря, группа археологов попытается разгадать тайны великой пирамиды Хеопса, где внутри небольших шахт были обнаружены три загадочные двери, причем на первой и третьей было по две медных ручки.

В ходе одного из исследований в первой двери были просверлены отверстия, в которые просунули камеры, результате чего и удалось обнаружить вторую дверь, за которой, предположительно, может быть очередное препятствие. Археолог Захи Хавасс, с нетерпением ожидающий пятое декабря, когда загадочные двери попытаются открыть, подчеркнул, что надеется на раскрытие великой тайны, которая позволит ответить на множество вопросов по поводу Древнего Египта.

Загадка пирамид Гизы, как отмечает эксперт Роман Орехов, волнует ученых намного больше, чем тайны Сфинкса, подчеркнув, что вопрос, касающийся возведения пирамид, до сих пор остается открытым.