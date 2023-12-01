Мнение: Экономика России больше не зависит от нефтегаза, офшоров и иностранных инвесторов

1. Нам говорили, что Россия никогда не сможет «слезть с нефтяной иглы», а если таки слезет, то погибнет. Успехи российской экономики в условиях санкций опровергают это вражеское пророчество. Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России снизилась за 10 лет почти в два раза, с максимума в 51,4% в 2014 году до 28,3% в нынешнем 2023 году – но тут же нашлись и иные источники пополнения нашей государственной казны (ссылка):

Нефтегазовые доходы бюджета снизились до исторических минимумов, в том числе за счет опережающего роста ненефтегазовых доходов.

Доходы бюджета РФ в январе – сентябре 2023 года снизились на 5,7 млрд рублей, или на 0,03%, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

Нефтегазовые доходы снизились на 2,93 трлн рублей, или в 1,5 раза. Основная причина – снижение средней цены на нефть и природный газ. По мнению Счетной палаты, этому способствовали три фактора:

– снижение поступлений НДПИ и вывозных пошлин

– продолжение налогового маневра в нефтяной отрасли

– переход месторождений на налог на дополнительный доход (НДД)

На долю нефтегазовых доходов повлияло не только снижение цен на углеводороды и объемов их поставок за рубеж, но и опережающий рост ненефтегазовых доходов, пишет РБК. Ненефтегазовые доходы тоже увеличились на 2,93 трлн рублей, или на 26%, что связано преимущественно с увеличением поступлений НДС, ввозных таможенных пошлин, доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также утилизационного сбора.

Разумеется, нефть с газом по-прежнему очень важны для нас, и мы должны сказать спасибо нефтяникам за их тяжёлую работу на благо России. Однако критической зависимости от нефтегаза у нас больше нет, переросли. Если завтра прилетят инопланетяне и научат нас добывать гигаватты электричества из комментариев в соцсетях, экономика России серьёзно пострадает, но не обрушится.

2. Российский бизнес массово покидает иностранные офшоры. Во-первых, хранить деньги «налоговых гаванях» под юрисдикцией США и ЕС попросту опасно – западные страны воруют чужие активы. Во-вторых, для всех желающих в России теперь действуют собственные, внутренние офшоры.

Западные государства и подчинённые им заморские территории, которые специализировались на офшорном хостинге для российского бизнеса (а также белорусского и китайского) страдают от оттока клиентов (ссылка):



Кипр, наряду с Нидерландами и Мальтой, больше не является безопасной налоговой резиденцией для богатых россиян и российских крупных компаний. С подобными странами у России были заключены договоры об исключении двойного налогообложения, однако после масштабных санкций и блокировок российских счетов, в том числе и со стороны Кипра, российские компании начали массово перерегистрироваться в других странах.

Так, в последнее время о перерегистрации с Кипра заявили следующие компании России:

Русагро — крупнейший сельскохозяйственный холдинг России был до этого зарегистрирован на Кипре, сейчас руководство компании готовит документы для перерегистрации (источник: ТАСС).

Fix Price — здесь руководство компании также недавно решило перенести местонахождение компании из Кипра в Казахстан — гораздо более дружественную для России юрисдикцию.

Ozon — ещё в августе стало известно, что один из крупнейших российских маркетплейсов намерен перегруппироваться с Кипра в Россию и избавиться от зарубежной зависимости. Об этом сообщал финансовый директор компании (источник цитаты):

Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем.

Аналогично Озону свою регистрацию с кипрской на российскую сменит «Трансмашхолдинг» — крупная машиностроительная компания (источник). И это только часть примеров тех компаний, которые уходят из недружественных юрисдикций в другие страны, но особенно выгодно для России будет перерегистрация в нашей стране — на острове «Русский» в Приморье, либо на острове «Октябрьский» в Калининградской области. Острова эти уже прозвали «русскими оффшорами». К ним относят компанию HH (сервис для поиска работы), российскую социальную сеть VK, Тинькофф и другие.

Пожалуй, те 300 млрд золотовалютных резервов, которые Запад частично украл у нас после начала СВО, следует считать не потерями, а инвестициями. Необдуманные действия Запада оказали на экономику России огромный положительный эффект.

3. Евросоюз обиделся на Россию за потерю многими европейскими компаниями бизнеса на нашей территории. Какие-то европейские компании ушли от нас сами в качестве «антивоенного жеста», какие-то вынуждены были уйти под давлением европейских и американских властей. Россия никого не выгоняла, но русский бизнес приплясывал от радости, скупая за бесценок активы неверных западных компаний.

Расчёт Запада на то, что без западных инвесторов наша экономика обвалится, а без западных брендов типа Макдональдса наше население взбунтуется – полностью провалился. Западные компании и страны понесли огромные убытки, но целей своих не добились. Возвращаться им теперь тяжело – участников прокси-войны США против России обратно с распростёртыми объятьями не ждут.

За этот явный провал в Евросоюзе решили кого-нибудь наказать. Но так как наказывать настоящих виновников неприятно, европейцы решили наказать россиян, которые купили принадлежавшие ранее европейцам активы (ссылка):

Евросоюз собрался включить в 12-й пакет санкций против России лиц, которые являются бенефициарами передачи активов европейских компаний, покинувших страну. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на текст документа.

Ограничения намереваются ввести в отношении тех, кто «получил выгоду» от передачи европейских активов. В качестве примера подобных активов издание называет датскую Carlsberg, французскую Danone и немецкого производителя одежды Adidas.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче долей в структуре производителя молочной продукции Danone АО «Данон Россия» и компании «Балтика», принадлежащей пивоваренной Carlsberg Group, во временное управление Росимущества. Carlsberg сочла это незаконным и в ответ пригрозила России международным судом.

Логика здесь такая: Запад вводит ограничения против новых владельцев экс-западных предприятий в России, чтобы под нестерпим гнётом этих санкций эти русские «олигархи» выступили против Путина и сменили власть в стране на прозападную – тогда, мол, санкции отменят.

Расчёт снова наивный. В Евросоюзе и США до сих пор смотрят на русских так, как будто мы застряли в 1980-х или 1990-х годах, когда предприниматели, которых в советскую эпоху всячески гнобили и запрещали, в массе своей были настроены предельно прозападно.

Времена изменились, интересы России и русского бизнеса могут расходиться в частностях, но стратегически полностью совпадают. Конечно, некоторые российские компании терпят убытки из-за санкций и сокращения торговли с Западом, но в целом это щедро компенсируется импортозамещением, освоением той доли нашего рынка, которая раньше принадлежала западному бизнесу.

Кроме того, российский бизнес отлично понимает, как сильно он проиграет, если с Россией что-нибудь пойдёт не так.