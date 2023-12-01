Мнение: Про приумножение армии России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск. И доложил, что «…в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек» (отсюда).

Я правильно понял Медведева, что 452 тыс – это плюсом к тем, кто уже служил в армии к началу спецоперации России на Украине? Плюсом к тем, кто был мобилизован осенью 2022 года?

При этом, ВСУ Украины на начало спецоперации составляло порядка 200 тыс. солдат и офицеров. Украина провела мобилизацию, потом вторую, потом еще и еще. Не знаю, сколько сегодня солдат и офицеров служат в ВСУ, но только за последние полгода Украина потеряла свыше 125 тыс. человек. Это цифры огласил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России министр обороны России Сергей Шойгу.

Дословно: «За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения» (отсюда).

Выходит, что украинская армия несет огромные потери, а армия России только приумножается? Только за счет контрактников с 1 января по 1 декабря 2023 года российская армия приумножилась на 452 тысяч человек? Я правильно понял зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева? И министра обороны России Сергея Шойгу?

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