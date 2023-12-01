Акции Pfizer просели в результате прекращения испытаний препарата для похудения

Практически сразу после того, как американская компания Pfizer объявила, что отказывается от проведения дальнейших испытаний препарата для борьбы с лишним весом под названием дануглипрон, ее акции стали проседать и, на данный момент, упали в цене на 6%, достигнув отметки в 28,7 доллара за штуку.

Отмечается, что решение о прекращении испытаний было принято в связи с тем, что многие участники эксперимента прекратили принимать препарат для похудения из-за побочных эффектов. Несмотря на то обстоятельство, что снижение веса было довольно значительным, препарат, как отмечают участники исследования, оказывал негативное влияние на органы дыхания и желудочно-кишечный тракт.

В итоге руководство Pfizer приняло решение отказаться от перехода на третью стадию испытаний, подразумевавшую прием дануглипрона дважды в день, сфокусировав внимание на результатах, полученных от одной таблетки в день.