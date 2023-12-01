Элегантные стрижки средней длины, которые войдут в моду в 2024 году: лучшие тренды

“Комфорт” – это слово, которым можно охарактеризовать стрижки, которые будут в тренде в 2024 году. Самыми актуальными будут суперкороткие стрижки. Но если вы пока не решаетесь на такой смелый эксперимент, обратите внимание на промежуточный вариант – стрижки средней длины.

Клавикат

Так называется стрижка, когда длина волос достигает ключицы. Такая прическа красиво подчеркивает лицо и делает шею визуально более длинной. Эта стрижка отлично подходит для любой формы лица. На нее следует обратить особое внимание круглолицым девушкам, так как клавикут компенсирует лишнюю ширину. К тому же такая прическа обладает омолаживающим эффектом, поэтому на нее следует обратить внимание женщинам 40-50 лет.

До плеч

Если вы предпочитаете более эффектные стрижки, оставьте волосы более длинными. Длина до плеч будет оптимальной. Чтобы обогатить стрижку, можете поиграть с текстурой. Например, скрытые слои придадут волосам объем и подвижность.

С челкой

Одна из самых популярных стрижек на волосы средней длины – с челкой. Она не должна быть слишком густой, ее лучше сделать слегка текстурированной для более эффектного вида. Такая стрижка очень освежает, делает образ игривым и молодежным.

Для вьющихся волос

Волнистые и вьющиеся текстуры – абсолютный тренд следующего года. А если волосы будут средней длины (примерно до плеч), то вы сможете продемонстрировать свой утонченный вкус и стиль во всей красе. Чтобы прическа не выглядела перегруженной и приобрела красивую форму, делайте укладку слоями.

Длинный боб

Для прямых волос эта стрижка подходит просто потрясающе. Но есть одно условие. Локоны должны быть не просто прямыми, а идеально прямыми. А если вы собираетесь на вечеринку, можете слегка подкрутить кончики внутрь, чтобы укладка смотрелась более игриво и эффектно. В официальной обстановке пробор лучше всего делать посередине. А вот для свидания, прогулки или праздника лучше подойдет боковой пробор, так как он придает прическе объем.

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Градуированная стрижка

Рваные градуированные стрижки (так называемый стиль осьминога) – это именно то, что вам нужно, если вы хотите выделиться из толпы. Эту стильную молодежную стрижку следует носить слегка взъерошенной. Она будет потрясающе смотреться как в официальной обстановке, так и на вечеринке. Причем для разных случаев не нужно придумывать разную укладку. Стрижка будто сама адаптируется к обстановке, сливаясь с образом.

Для тонких волос

Девушкам с тонкими и не очень густыми волосами следует тщательно обдумывать выбор стрижки. Пожалуй, именно средняя длина является для них идеальным выбором. При такой длине локоны смотрятся более густыми и объемными. А если вы будете слегка подкручивать волосы, получится просто идеально.

Многослойная стрижка

Это хороший выбор для обладательниц густых волос, которые любят экспериментировать с укладкой. Смысл в том, чтобы чередовать более короткие и более длинные слои для создания хаотичного эффекта. Что характерно, такая стрижка будет выглядеть привлекательно даже без укладки. Она хорошо подойдет любительницам стиля ретро.