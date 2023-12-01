Мнение: Чудо российского кино и провал американского

1. Оказалось, что российский кинорынок, в том числе сети кинотеатров, неплохо обходится без этой вашей голливудщины. В России снимают всё больше качественных картин, а по росту сборов кинофильмов мы заметно опережаем западные страны. Цитирую из интервью Ольги Зиняковой, президента сети кинотеатров «Каро» (ссылка):



Схлопывания отрасли не произошло — это главное. Увеличены инвестиции со стороны Фонда кино в создание проектов, на следующий год запланировано большое количество действительно масштабных картин. На текущий момент мы имеем результаты, которые при всех вводных можно уверенно назвать чудом. Кинотеатральному бизнесу периодически пророчат падение и страшную мучительную смерть последние, наверное, лет пятнадцать: пиратство, онлайн, кризисы. А потом отрасль показывает рекордные цифры: то Россия становится рынком № 1 в Европе, то «Чебурашка» собирает в два раза больше, чем самые кассовые фильмы за всю историю. <…>

Мы недавно анализировали другие рынки. Понятно, что наша ситуация несколько иная с точки зрения структуры бизнеса. Потому что мы если не единственная, то одна из немногих территорий, которые не работают с голливудским контентом. И надо сказать, что голливудские студии из других стран на фоне осложнения геополитической ситуации раньше не уходили.

Что мы имеем по цифрам. Азия, куда мы относим Японию, Китай, Индию и Южную Корею, в текущем году демонстрирует минус 7% совокупных кассовых сборов по отношению к 2022 году. Европа, а именно Великобритания, Франция, Германия, Италия и Голландия, — плюс 34%. США — плюс 26%. Россия же к предыдущему году дает плюс 67%. Это результаты, которыми необходимо гордиться, о которых важно рассказывать, чтобы было правильное восприятие всей отрасли, ее результатов и перспектив. <…>

Мы действительно единомоментно потеряли голливудский контент — 70% нашей выручки. Но, для того чтобы вы понимали конфигурацию, приведу несколько цифр по количеству фильмов, которые выходили на большой экран за последние три года. В 2021 году было 680 картин, из которых 222 — российские, 413 — зарубежных независимых студий и 45 — голливудских. В 2022 году вышло 732 картины, из которых 312 — российских, 413 — зарубежных независимых и 7 — голливудских. За десять месяцев 2023 года мы получили 535 картин. Из них 169 — российских (в два раза меньше, чем в прошлом) и 366 — зарубежных. То есть российских фильмов в абсолютных значениях в два раза меньше, чем иностранных. Это к разговору о том, что у нас нет иностранного кино: оно есть, и его довольно много, но масштаб этих фильмов несопоставим с тем, который предоставляли голливудские студии. Поэтому по итогам года, вероятно, российское кино будет занимать около 65–70% рынка в плане сборов. <…>

Есть картина, которая стала феноменом отрасли, — «Чебурашка». Этот фильм практически перезагрузил прокат. Эффект «Чебурашки», во-первых, дал совершенно новое понимание объемов рынка. Во-вторых, он окончательно убрал аргументы относительно популярности или непопулярности российского кино и его потенциала. Но и до «Чебурашки» Россия была единственным рынком, на котором отечественные картины занимали лидирующие строчки относительно всего бокс-офиса. То есть практически нигде в мире сборы локальных картин не превышают сборов Marvel. У нас же первую строчку занимал «Холоп», в десятке были «Последний богатырь» и «Движение вверх».

…всё же впереди нас ждут большие фильмы-бренды — «По щучьему велению» (уже идет в прокате. — РБК Life), «Холоп 2», «Бременские музыканты», новые «Три богатыря», «Летучий корабль», «Сто лет тому вперед», «Волшебник Изумрудного города» — это все действительно те картины, которые смогут составить очень бодрый костяк. И если таких картин будет хотя бы по две в месяц плюс крепкий середнячок, то, я думаю, к 2025 году ситуация на рынке позволит говорить о его стабильности.

Кстати, это к вопросу о демографии. Государство вполне способно убедить продюсеров, что пропаганда семейных ценностей необходима. Продюсеры, в свою очередь, научились уже делать интересное широкой публике кино.

2. На Руксперте есть статья «список самых кассовых российских фильмов» (ссылка). Успехи российского кино там видны наглядно: уже более 20 фильмов преодолели планку сбора в 1 миллиард рублей, три картины собрали более 3 миллиардов, а «Чебурашка» вообще преодолел отметку в 7 миллиардов.

Вероятно, некоторые картины попали в этот список более за счёт агрессивного маркетинга, чем за счёт своих художественных достоинств и реальной притягательности для публики. Но в целом, можно составить представление о том, что действительно нравится российскому кинозрителю.

Фильмы-сказки, полнометражные мультфильмы, новогодние комедии, а также красивое историческое кино – желательно такое, где историю нашей страны уважают и смотрят на неё в позитивном ключе (или хотя бы в комедийном. Есть несколько популярных фильмов про спорт и про космос. Иногда выстреливают римейки старых советских фильмов и мультиков.

Кому-то хотелось бы, чтобы у нас снимали больше фантастики и фэнтези, боевиков и триллеров, романтических комедий и прочих фильмов тех жанров, которые были популярны в золотую эпоху Голливуда 1980-х – 2000-х годов. Но те времена прошли, интересы публики поменялись. Если вам нужны фэнтези, фантастика и боевики – для вас есть компьютерные игры, за романтикой и триллерами обращайтесь к сериалам.

На Голливуд же ориентироваться в любом случае больше нельзя. Иногда там ещё снимают что-то толковое, но в целом глубоко пропитанное повесточкой современное американское кино нам не нужно, да и не особо интересно.

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Год у Диснея <…> вообще выдался рекордный. Новая анимационная картина «Желание», в которой расово и гендерно разнообразная команда добра борет (кого бы вы думали, ни за что не догадаетесь) очередного мужского гетеросексуального блондинистого деспота, – это уже СЕДЬМОЙ крупнобюджетный диснеевский пролёт за год. Убытки компании зашкаливают за миллиард.

Перед этим были:

– «Базз Лайтер» с прогрессивными ЛГБТК-персонажами и политическим месседжем (пролёт);

– «Странный мир» с прогрессивными ЛГБТК-персонажами и политическим месседжем (пролёт);

– «Элементаль» с прогрессивными ЛГБТК-персонажами и политическим месседжем (пролёт);

– «Русалочка» прогрессивного цвета (официально не пролёт, но сборы не удалось вытянуть на 200% минимально необходимых затрат на производство и маркетинг. Затраты 297 млн, сборы по миру 569 млн, деньги потеряны);

– «Особняк с привидениями», готический комедийный хоррор с прогрессивными неграми (полный пролёт);

– «Марвелы» с супергеройскими прогрессивными расово разнообразными женщинами (жуткий пролёт).

Казалось бы, что могло после всего этого пойти не так? Но внезапно на носу зима, и очередной прогрессивный продукт тоже почему-то никто не хочет смотреть.

…СМИ пишут, что руководство Диснея пытается что-то делать — например, работает над тем, чтобы снизить прогрессивность запланированных в будущем фильмов.

Но вся штука в том, что это так просто не делается.

Давайте просто вспомним, сколько десятилетий (!!!) российское государство пыталось выбить из российской творческой интеллигенции фильмы, в которых творческая интеллигенция не обличала бы ужасы родного мордора.

Поэтому нечего ждать и того, что компания Дисней, в течение более чем десятилетия накачивавшаяся передовитостью, сможет просто пожать плечами, сказать:

– Ладно, с героическими чёрными супертолстушками у нас не вышло. Давайте опять, что ли, снимать про нежных принцесс и отважных рыцарей. –

и вернуться в собственный золотой век, перезапустить великую фабрику грёз и начать снимать шедевры.

Портить нравы — дело порой минутное. Иногда достаточно просто застать нас, людей, врасплох, чтобы мы радостно деградировали.

Исправлять нравы — самая трудная и долгая штука на свете.

И это в данном случае хорошо: ещё нам не хватало в нынешней мировой гибридной войне, чтобы Голливуд золотой эпохи, величайшее оружие наших цивилизационных оппонентов, взял и вернулся.