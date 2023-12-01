 

Мнение: О новостях культуры… «Большой» — прощай?

01.12.2023, 20:40, Разное
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И пока московский люд с азартом давится в очередях на «Щелкунчика» в «Большой», случилось страшное.

После чего, кажется, с Большим театром можно прощаться. R.I.P.!

Жаль…

Но всякая #история имеет свойство заканчиваться. Даже самая великая.

Известного российского дирижёра Валерия Гергиева, который является директором и художественным руководителем Мариинского театра, 1 декабря назначили директором Большого театра. Он будет занимать этот пост в ближайшее пять лет.

Оторопь берёт — да? Может, теперь ещё и в питерский «Зенит» с московским «Спартаком» одного и того же главного тренера назначить?

Не то, чтобы мы все слишком уж обожали прежнего директора «Большого» Владимира Урина. Но выбранная в Кремле «альтернатива», Гергиты Абысалы фырт Валери, в миру Валерий Абисалович Гергиев — это уже в большей степени не про творчество, а про нормальное такое предпринимательство. Дирижёр, худрук и гендир Мариинки, продюсер «Пасхальных фестивалей», глава благотворительного фонда своего имени, декан факультета искусств СПбГУ, председатель Всероссийского хорового общества и прочая, и прочая…

Это же прям вот «драмкружок, кружок по фото, а мне ещё и петь охота, и за кружок по рисованью тоже все голосовали».

И опять же — гражданин Нидерландов, самый знаменитый осетин в мире, концертирующий дирежёр и активный общественник. Доверенное лицо российского президента. Ну вот прям: «у меня еще нагрузки по-немецки и по-русски». А всё равно хочется, чтобы вдобавок быть «теперь до старости в нашем классе старостой».

Ну-у-у, такое…

А реально руководить-то когда? Поднимать, развивать, вдохновлять, администрировать, в конце концов?

Но кто ж ему скажет, что «Драмкружок, кружок по фото — это слишком много что-то: выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок»?

А вам «Большой» — жалко?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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