В борьбе с депрессией может помочь йогурт

Как сообщает издание Brain, Behavior, and Immunity, поступление в организм бактерий, содержащихся в ферментированных продуктах и йогурте, способствует минимизации риска развития психических болезней и оказывает помощь в борьбе с депрессией.

В ходе исследования на лабораторных мышах, проведенного американскими учеными из медицинской школы при Университете Вирджинии, было установлено, что лактобациллы способны обратить депрессию вспять, в связи с чем было принято решение установить точный механизм данного явления.

Рассмотрев два штамма Lactobacillus и шесть других штаммов бактерий, ученые выяснили, что именно лактобациллы семейства Lactobaccillacea поддерживают уровень иммунного медиатора гамма-интерферона, регулирующего реакцию организма на стресс и помогающего минимизировать риски развития депрессии.