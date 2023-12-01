В Google разработали роботов, имитирующих поведение человека

Как сообщает научное издание Nature Communications, сотрудники лаборатории Google DeepMind разработали новейший способ максимально оперативного обучения роботов и нейросетей.

В данном случае речь идет о технологии обучения, за счет которой искусственный интеллект получает определенные навыки в процессе взаимодействия, что можно сравнить с социальным обучением. Обучение роботов-подражателей, как уточнил автор исследования Эдвард Хьюз, проходило в смоделированном пространстве GoalCycle3D, подчеркнув, что искусственный интеллект, копирующий поведение человека, получал новые навыки достаточно быстро, хотя и не всегда имел представление о том, с какой целью он это делает.

Добавив, что роботы осваивали новые навыки буквально в течение нескольких минут, Хьюз заключил: «Культурная эволюция сыграла алгоритмическую роль в развитии общего искусственного интеллекта».