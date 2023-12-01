Врач Хухрев: стойкую икоту могут спровоцировать инфаркт или опухоль желудка

Терапевт Алексей Хухрев предупреждает о связи между стойкой икотой и серьезными патологиями. Продолжительная икота, длительностью более шести часов, может быть признаком серьезных нарушений, предупреждает медик.

Он подчеркивает, что в 93% случаев стойкая икота сигнализирует о наличии серьезных проблем. Среди возможных патологий врач называет новообразования в гортани и щитовидной железе, аневризму аорты, астму, гепатит и гипергликемию при диабете.

Хухрев также уточняет, что опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит и даже инфаркт миокарда также могут быть причинами стойкой икоты.

Врач настоятельно рекомендует обратиться к специалисту, если стойкая икота не уходит при использовании обычных методов. Чем дольше она продолжается, тем выше вероятность того, что под ней скрывается серьезное заболевание.

Кратковременную икоту, по словам эксперта, могут вызывать переедание, резкое изменение температуры окружающей среды, стресс, сильный испуг, употребление алкоголя и раздражение блуждающего нерва.