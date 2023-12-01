 

NYT – Израиль больше года знал о готовящемся нападении ХАМАС

01.12.2023, 19:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Израильские спецслужбы знали об атаке ХАМАС за год до её осуществления, однако не приняли никаких мер. Как пишет The New York Times, сотрудники Вооружённых сил и разведки Израиля отмахнулись от этой информации, сочтя затею чересчур амбициозной и слишком сложной для реализации.


AP

Израильские чиновники получили план нападения ХАМАС, начавшегося 7 октября, более чем за год до того, как оно произошло, о чём свидетельствуют документы, электронные письма и материалы интервью. Однако, пишет The New York Times, сотрудники Вооружённых сил и разведки Израиля отмахнулись от этой информации, сочтя затею ХАМАС чересчур амбициозной и слишком сложной для реализации.

В документе на 40 страницах, который израильские власти назвали «Стеной Иерихона», пункт за пунктом описывается именно тот ужасающий сценарий нападения. В переводе этого документа на английский язык, с которым репортёрам The New York Times удалось ознакомиться, не была указана конкретная дата атаки, однако в нём шаг за шагом описывались этапы и расчёты нападения, куда входило преодоление укреплений вокруг сектора Газа, а также захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, в том числе штаба одной дивизии.

Члены ХАМАС следовали этому плану с шокирующей точностью. В документе описывались действия боевиков в ходе нападения: массированный залп ракет в начале атаки, использование беспилотников для вывода из строя камер наблюдения и автоматизированных пулемётных турелей вдоль границы, массовое проникновение боевиков в Израиль на парапланах, мотоциклах и пешком. Именно так всё и произошло 7 октября.

В плане также содержались подробные данные о местонахождении и численности подразделений израильских вооружённых сил, узлах связи и другая секретная информация. Это поднимает вопросы о том, как ХАМАС удалось собрать разведданные и имели ли место утечки информации внутри израильских служб безопасности.

Руководители израильских вооружённых сил и разведки ознакомились с этим документом, однако, по словам источников, эксперты пришли к выводу, что столь амбициозная атака подобных масштабов не под силу боевикам ХАМАС. Видел ли этот документ премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие политические лидеры страны, неизвестно.

В прошлом году, вскоре после получения документа, представители подразделения ЦАХАЛ, отвечавшего за защиту границы с Газой, сообщили, что намерения ХАМАС неясны.

«Пока невозможно определить, был ли план полностью принят и как он будет реализован», — говорится в одном военном документе, содержащем оценку ситуации.

В июле, за три месяца до нападения, аналитик — ветеран израильской службы радиотехнической разведки предупредила, что ХАМАС провёл интенсивные однодневные учения, которые по своему сценарию очень напоминали «Стену Иерихона». Однако один полковник отмахнулся от её опасений, о чём свидетельствует содержание зашифрованных электронных писем, с которыми ознакомились репортёры The New York Times.

«Я решительно опровергаю, что сценарий воображаемый», — подчеркивала аналитик в своих электронных письмах. По её словам, сценарий учений ХАМАС полностью совпадал с содержанием «Стены Иерихона».

«Это план, предназначенный для того, чтобы начать войну. Это не просто налёт на какую-то коммуну», — добавила она.

В частных разговорах израильские чиновники признают, что, если бы военные отнеслись к тем предупреждениям серьёзно и перебросили значительные подкрепления на юг, где ХАМАС напал, Израиль мог бы сдержать атаки и, возможно, даже предотвратить их. В реальности же израильские военные были застигнуты врасплох.


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