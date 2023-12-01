NYT – Израиль больше года знал о готовящемся нападении ХАМАС

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Израильские спецслужбы знали об атаке ХАМАС за год до её осуществления, однако не приняли никаких мер. Как пишет The New York Times, сотрудники Вооружённых сил и разведки Израиля отмахнулись от этой информации, сочтя затею чересчур амбициозной и слишком сложной для реализации.



AP

Израильские чиновники получили план нападения ХАМАС, начавшегося 7 октября, более чем за год до того, как оно произошло, о чём свидетельствуют документы, электронные письма и материалы интервью. Однако, пишет The New York Times, сотрудники Вооружённых сил и разведки Израиля отмахнулись от этой информации, сочтя затею ХАМАС чересчур амбициозной и слишком сложной для реализации.

В документе на 40 страницах, который израильские власти назвали «Стеной Иерихона», пункт за пунктом описывается именно тот ужасающий сценарий нападения. В переводе этого документа на английский язык, с которым репортёрам The New York Times удалось ознакомиться, не была указана конкретная дата атаки, однако в нём шаг за шагом описывались этапы и расчёты нападения, куда входило преодоление укреплений вокруг сектора Газа, а также захват израильских городов и штурм ключевых военных баз, в том числе штаба одной дивизии.

Члены ХАМАС следовали этому плану с шокирующей точностью. В документе описывались действия боевиков в ходе нападения: массированный залп ракет в начале атаки, использование беспилотников для вывода из строя камер наблюдения и автоматизированных пулемётных турелей вдоль границы, массовое проникновение боевиков в Израиль на парапланах, мотоциклах и пешком. Именно так всё и произошло 7 октября.

В плане также содержались подробные данные о местонахождении и численности подразделений израильских вооружённых сил, узлах связи и другая секретная информация. Это поднимает вопросы о том, как ХАМАС удалось собрать разведданные и имели ли место утечки информации внутри израильских служб безопасности.

Руководители израильских вооружённых сил и разведки ознакомились с этим документом, однако, по словам источников, эксперты пришли к выводу, что столь амбициозная атака подобных масштабов не под силу боевикам ХАМАС. Видел ли этот документ премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие политические лидеры страны, неизвестно.

В прошлом году, вскоре после получения документа, представители подразделения ЦАХАЛ, отвечавшего за защиту границы с Газой, сообщили, что намерения ХАМАС неясны.

«Пока невозможно определить, был ли план полностью принят и как он будет реализован», — говорится в одном военном документе, содержащем оценку ситуации.

В июле, за три месяца до нападения, аналитик — ветеран израильской службы радиотехнической разведки предупредила, что ХАМАС провёл интенсивные однодневные учения, которые по своему сценарию очень напоминали «Стену Иерихона». Однако один полковник отмахнулся от её опасений, о чём свидетельствует содержание зашифрованных электронных писем, с которыми ознакомились репортёры The New York Times.

«Я решительно опровергаю, что сценарий воображаемый», — подчеркивала аналитик в своих электронных письмах. По её словам, сценарий учений ХАМАС полностью совпадал с содержанием «Стены Иерихона».

«Это план, предназначенный для того, чтобы начать войну. Это не просто налёт на какую-то коммуну», — добавила она.

В частных разговорах израильские чиновники признают, что, если бы военные отнеслись к тем предупреждениям серьёзно и перебросили значительные подкрепления на юг, где ХАМАС напал, Израиль мог бы сдержать атаки и, возможно, даже предотвратить их. В реальности же израильские военные были застигнуты врасплох.