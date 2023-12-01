 

Усы Сталина продали на американском аукционе за 12 миллионов долларов

01.12.2023, 19:33, Разное
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В Нью-Йорке завершилась очередная «Советская неделя» аукциона Sotheby’s, в ходе которой было продано 58 предметов, принадлежавших советским лидерам.

Самым дорогим лотом стали усы Иосифа Сталина, которые с лица «вождя народов» после его смерти сбрил лично Никита Хрущёв.

«Никита Сергеевич всегда говорил, что усы «Хозяина» – предмет небывалой ценности, от которого зависит больше, чем мы можем подумать. В первых числах октября 1964 года я совершила неблаговидный поступок – вынесли их из отцовского дома и спрятала. Когда переезжала в США, то взяла их с собой и сейчас решила продать. Но не ожидала, что смогу выручить такие деньги», – рассказала Хрущёва.

Перед аукционом администрация Sotheby’s провела проверку усов Сталина, чтобы подтвердить их подлинность. Для этого у правнука советского лидера, который проживает в США, взяли анализ ДНК и сравнили с предоставленными Хрущёвой материалами.

«По итогам работы экспертов у нас нет сомнений, что это усы Иосифа Сталина. Этим и обусловлена стоимость лота», – сообщил глава Sotheby’s Роберт Джефферсон.

Начальная стоимость составляла $1,6 млн, но по итогам торгов лот был продан за 12 миллионов. Покупатель предпочёл сохранить анонимность, но по данным газеты The New York Times, им стал бизнесмен из Китая.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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