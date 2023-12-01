Установлено, что звон в ушах появляется из-за нарушения работы мозга

Как сообщает научное издание Scientific Reports, шум в ушах напрямую связан с волокон слухового нерва, что обычные тесты на слух не выявляют.

Согласно одной из гипотез, такие симптомы, как жужжание, гудение и рев в ушах, возникающие у людей с нарушением слуха и известные как тиннитус, могут возникать в связи с неадаптивной пластичностью мозга, который за счет повышения степени активности пытается компенсировать потерю слуха, в связи с чем и возникают фантомные звуки. Результаты исследования показали, что хронический шум в ушах может быть связан не только с потерей волокон слухового нерва, но и с гиперактивностью ствола мозга, что подтвердило идею, согласно которой шум в ушах может быть вызван потерей слухового нерва даже у людей с нормальным слухом.

Ученые предполагают, что уменьшить шум в ушах можно путем восстановления слухового нерва при помощи нейротрофинов, подчеркнув, что для полного избавления от данной проблемы следует понять механизмы, лежащие в основе возникновения шума.