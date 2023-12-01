PsySci: высокий уровень дохода повышает степень самооценки, но не наоборот

Как сообщает научное издание PsySci, в результате масштабного исследования, проведенного представителями Цюрихского университета, была установлена взаимосвязь между уровнем дохода и степенью самооценки.

Ученые отмечают, что высокий доход способен повысить самооценку довольно существенно, в то время как высокая степень самооценки на уровень заработка никак не влияет. В ходе исследования уровень самооценки четырех тысяч человек был измерен при помощи шкалы Розенберга, в то время как размер заработка вычислялся на основании среднемесячного валового дохода.

Дополнительно удалось выяснить, что самооценка не только не зависит от пола или возраста, но и никак не связана со статусом занятости.