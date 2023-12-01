 

Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подтвержден на 2024 год

01.12.2023, 19:05, Разное
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Украинская студия GSC Game World, специализирующаяся на разработке видеоигр, представила новый трейлер своего боевика от первого лица с ролевыми элементами под названием S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Этот трейлер был продемонстрирован в рамках мероприятия PC Gaming Show: Most Wanted, организованного изданием PC Gamer.

В новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показаны фрагменты игрового процесса с использованием игрового движка, которые знакомят зрителей с ключевыми персонажами. Один из них – снайпер по имени Бродяга, который был известен игрокам по предыдущей части серии “S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти”.

После презентации ролика представители GSC Game World подтвердили, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на первый квартал 2024 года, хотя конкретная дата пока не объявлена.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжит популярную серию игр S.T.A.L.K.E.R., сюжет которых разворачивается в постапокалиптической зоне, окружающей Чернобыльскую АЭС. Главным героем новой части будет сталкер по имени Скиф, а события игры развернутся спустя несколько лет после событий, произошедших в “S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти”.


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