Rockstar Games: ролик по новой части GTA выйдет 5 декабря

Американская компания Rockstar Games объявила официальную дату и время выхода первого трейлера шестой части Grand Theft Auto, одной из самых известных игр в сеттинге открытого мира.

Информация о предстоящем событии появилась на официальной странице Rockstar Games в социальной сети Twitter. Трейлер GTA 6 будет представлен во вторник, 5 декабря, в 17:00 по московскому времени.

Сразу после публикации анонса, сообщение о выходе трейлера GTA 6 собрало более 520 тысяч лайков и 30 тысяч комментариев. Также новость перепостили более 184 тысяч раз в первый час.

Ранее стало известно, что действие новой части GTA развернется в современном мегаполисе Вайс-Сити, который является аналогом Майами, штат Флорида. В игре будет два главных героя: Джейсон и Лусия, представительница латиноамериканской нации.

Rockstar Games обещает, что GTA 6 станет самой масштабной игрой в серии и превзойдет популярность предыдущей части GTA 5.

GTA 5 была выпущена в 2013 году и за 10 лет была продана более чем в 190 миллионов экземпляров, принеся создателям порядка 8 миллиардов долларов при бюджете в 265 миллионов долларов, что делает ее самой успешной видеоигрой в истории.