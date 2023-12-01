WT – госдолг США в размере $34 трлн угрожает стране «потенциальными катастрофами»

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На сегодняшний день государственный долг США близится к $34 трлн, пишет The Washington Times. Законодатели встревожены состоянием американской экономики и потенциальными катастрофами, которые может повлечь за собой госдолг. При этом вину за эту проблему народ возлагает на Джо Байдена, который, по мнению большинства, не справляется ни с одним аспектом политики.



AP

По состоянию на 29 ноября государственный долг США составляет $33,8 трлн, пишет The Washington Times со ссылкой на Казначейство США. На фоне такой «поразительной статистики» бюджетный комитет палаты представителей в очередной раз получил выговор от своего председателя по поводу «бремени» госдолга.

В среду председатель комитета Джоди Аррингтон показал статистику своим коллегам-законодателям, предупредив их о «тревожном состоянии американской экономики и потенциальных катастрофах, которые таятся в будущем», пишет издание. «Это самая серьёзная проблема, с которой сталкивается наша нация в XXI веке. Наши безудержные расходы и непосильный государственный долг угрожают не только нашей экономике, но и нашей национальной безопасности», — заявил республиканец.

Политик назвал ситуацию «нестабильной», уделив особое внимание 120% госдолга к ВВП. Согласно The Washington Times, это самый высокий уровень задолженности в истории США, превышающий показатели Второй мировой войны.

Как считает издание, большинство избирателей возлагают вину за такие экономические проблемы на Джо Байдена и его «байденомику». Все опросы, проводимые среди американского населения, сводятся к единому результату: по мнению народа, нынешний президент не справляется практически ни с одним аспектом руководства и «слишком стар», чтобы переизбираться в следующем году.

В качестве подтверждения газета приводит результаты нового опроса Института Гэллапа, опубликованные в эту среду. Так, «слишком старым для президента» Байдена считают 54% избирателей. 67% опрошенных не одобряют то, как президент Байден справляется с экономикой США, 66% не одобряют его внешнюю политику, а 59% оказались недовольны работой Байдена на посту президента в целом.