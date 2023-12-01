Надеваем атласную пижаму на завтрак, а гламурный топ – на обед: наряды на новогодние каникулы для любого случая

Уже совсем скоро наступят новогодние каникулы, которые хочется провести как можно лучше. Важно не только спланировать веселую вечеринку и приготовить вкусный ужин, но и правильно подобрать наряды для любого случая, чтобы выглядеть действительно восхитительно.

Планирование праздничных нарядов может оказаться непростой задачей, особенно потому, что обычно приходится посещать много различных мероприятий. Вот несколько интересных вариантов создания стильных и подходящих образов.

Открытие подарков

Собираясь на завтрак утром, чтобы открыть подарки и посмотреть, как близкие открывают свои подарки, на самом деле пока нет необходимости слишком сильно наряжаться. Можно будет сделать это просто в пижаме.

Очень красиво выглядят атласные пижамы праздничного красного цвета. Это отличное решение наряда, который можно легко носить на протяжении всего года. Можно добавить уютный халат и пушистые тапочки, и вы готовы приступить к вручению подарков.

Обед

Если хочется, то можно оставаться в пижаме и на рождественском обеде. Но если вы все же хотите переодеться, потому что вы собираетесь поесть или к вам приходят гости, вы можете надеть джинсы, если хотите. Сочетайте их с нарядным топом, чтобы создать идеальное сочетание повседневного и формального.

Можно также создать потрясающий образ вместе с красивым топом, брюками с принтом, сандалиями и серьгами. Вполне вероятно, что, когда вы садитесь за стол, основное внимание будет сосредоточено на верхней части тела, поэтому убедитесь, что ваша рубашка или блузка является звездой шоу. Добавьте туфли на плоской подошве или низком каблуке, чтобы чувствовать себя комфортно.

Если вы хотите нарядиться, то выберите яркое платье. Чтобы чувствовать себя комфортно в таком наряде и соответствующе погоде, добавьте ботинки. Дополнить платье можно блейзером или кардиганом.

Прогулка

Закончив обед, вы можете отправиться на прогулку, чтобы сжечь несколько калорий и насладиться свежим воздухом. Выбирайте уютный, удобный, стильный трикотажный свитер или длинную рубашку, теплую куртку и удобные ботинки.

Если вы надели свитер на рождественский обед, просто дополните его пальто и ботинками, и все готово. Кроме того, нужно подобрать красивые аксессуары, чтобы выглядеть потрясающе.

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Ужин

Возможно, вы собираетесь на более формальный праздничный ужин. В этом случае вам определенно понравится нарядиться по этому случаю. Отличным решением станет платье с асимметричным вырезом. Зимой можно носить его с колготками и ботинками.

Если вы предпочитаете брюки, а не платья, вы можете создать аналогичный образ с красным комбинезоном.

Праздничный сезон — всегда хорошее время, чтобы добавить в образ блестки, например брюки с пайетками. Чтобы добавить еще больше гламура, вы можете выбрать металлические аксессуары. Чтобы создать более повседневный образ, наденьте свитер.

Также можно создать красивый образ с помощью стильного свитера, юбки, туфель и сережек.

Отдых

Вернувшись домой после долгого дня, вы хотите намного расслабиться и отдохнуть. Тогда вам захочется надеть что-нибудь удобное. Возможно, вы наслаждаетесь новыми подарками, смотрите фильм или читаете книгу с любимым напитком перед камином. Одежда для дома универсальна, независимо от того, как вы проведете остаток праздника. Для этого можно выбрать для себя стильный домашний комплект и пару носков. Это позволит чувствовать себя максимально комфортно и расслабленно. Это отличный наряд для проведения остатка дня.

Есть много способов смешивать и сочетать различные варианты одежды, а затем создавать множество праздничных нарядов, когда праздники уже закончатся. Это позволит всегда выглядеть восхитительно.