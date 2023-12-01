Скандалы: «Я всего лишь съездила с ним на Мальдивы»

Анастасия Волочкова пожаловалась на журналистов, которые ее «реально достали» с расспросами про бывшего бойфренда банщика Сергея Кузнецова

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что не пойдет на похороны бывшего возлюбленного Сергея Кузнецова, который умер в камере СИЗО «Матросская Тишина». Волочкова напомнила, что давно рассталась с этим мужчиной и устала от расспросов журналистов о нем. По словам балерины, они встречались лишь 18 дней, и их с Кузнецовым связывает только совместная поездка на Мальдивы.

«Да какие похороны, друг мой сердечный?! Я у своих многих педагогов на похоронах не была, потому что вообще была в другой стране мира. А вы мне про Сергея Кузнецова… Что вы все «проснулись», спустя какое-то количество времени, добрые люди? Вы меня реально достали по поводу херни», — сказала корреспонденту Daily Storm Волочкова.

«Я всего лишь с человеком съездила на Мальдивы. А вы два года спустя вспоминаете, что фамилия Волочковой причастна к ситуации этого Сергея Кузнецова. Почему вы не звоните его родственникам — жене, детям, маме? Я причем здесь в этой истории?» — возмутилась светская львица.

В СИЗО №1 Москвы «Матросская Тишина» бывший бойфренд Волочковой попал за жестокое избиение своей жены Анастасии Кондрачук в мае 2023-го. О смерти Кузнецова СМИ написали 28 ноября, но его родственникам о кончине в СИЗО сообщили не сразу. Основная версия смерти — суицид. Тело арестанта обнаружил его сокамерник.

Супруга Кузнецова заверяла журналистов, что простила мужа, который на почве ревности избил ее до полусмерти. В день смерти Сергея у них с Анастасией должна была состояться очная ставка в следственном изоляторе. Когда процессуальное действие сорвалось, женщине сначала «на словах» сказали о гибели мужа, а потом направили на опознание в «Лефортовский» морг (морг СМЭ №6. — Примеч. Daily Storm).

Также Анастасия предположила, что с ее супругом расправились в камере, вымогая у него деньги. Но следствие исключает версию убийства. «Следов борьбы на теле не обнаружено», — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Анастасия Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на программе «Давай поженимся» в конце 2021 года. Вскоре, в январе 2022-го, влюбленные отправились в романтический отпуск на Мальдивы. Балерина признавалась журналистам: поездка была за ее счет, поскольку в тот момент она «могла себе позволить» пригласить банщика на Мальдивы.

Однако роман оказался быстрым — пара вскоре после поездки рассталась. В конце 2022-го Кузнецов нашел новую возлюбленную, Анастасию Кондрачук, и женился на ней. По словам Волочковой, после расставания они с Сергеем остались «просто хорошими друзьями, но общались нечасто». Балерина также рассказала, что Кузнецов «очень любил свою жену» и был «очень позитивным человеком».

Волочкова, по ее утверждению, последний раз общалась с Сергеем в мае 2023-го. Тогда мужчина сообщил балерине, что разводится с супругой. С тех пор, как отметила Волочкова, она не знала, что происходит в жизни бывшего возлюбленного. Однако обстоятельства, при которых Кузнецов попал в СИЗО, повергли звезду в шок. По завершении отношений балерина не раз обвиняла банщика в пиаре.

Сергей Кузнецов родился в 1977 году в Украинской ССР. После окончания школы мужчина отучился на психолога. Но работал ли по специальности — неизвестно. До 2014 года трудился в Мелитополе Запорожской области и пробился в администрацию города, но после преследования уехал в Россию. На момент встречи с Волочковой Сергею было 44 года, он управлял банным комплексом в Подмосковье. У Кузнецова остался семилетний сын Кирилл от первого брака.

Иван Соколов

Оригинал материала: “Daily Storm”